滙恒強強合併引領潮流

合久必分、分久必合，不單用於天下大勢，在投資市場同樣出現。有多年上市紀錄，本身是恒生指數服務提供者的恒生銀行，上周起獲法院通過私有化計劃，將成為滙豐控股集團全資公司，在股票市場退市，不再成為恒指成分股的一員。
恒生銀行雖然不再獨立上市，銀行集團業務仍會獨立經營，客戶即時幾乎感受到變化。在外界眼中，大抵可以用「一企兩制」來形容未來滙控和恒生的關係。
今次私有化計劃宣布後，恒生股價即時大漲，隨之滙控股價屢創近年高位，反映市場看好今次合併。恒生成為滙控全資附屬公司後，資金比率大增，有利拓展生意，同時在金融科技的應用有很大的協同效應，合併的好處不言而喻。
市場有意見認為，未來銀行金融業必須大力拓展科技，包括人工智能的應用，這是燒錢搶市場的遊戲，投入非常巨大，回報也可以很可觀，大如恒生都要考慮如何提高效益，把挑戰化為機會，合併成為兩大銀行領導層的共同答案。
當恒生私有化通過後，滙控領導層對媒體表示，未來3,000億英鎊市值的目標並非遙不可及，這番話說在集團市值突破2,000億不久之時，顯示管理層對新藍圖的信心。作為本地以至世界級銀行的領導者，滙控今次大膽的重組將在全球銀行業產生巨大的影響。
現代大型企業在做好本業的同時，還要善用資本市場，縱橫捭闔運籌帷幄，才能做大做好。今次私有化計劃反映了滙控高層對香港銀行業前景的信心，和新科技帶來的機遇，明白不進則退，合併整合資源有利競爭，說不定有朝一日又會分拆重新上市，以反映資產價值。商業的潮流浩浩蕩蕩，唯能順應大流者可以恒久致遠、生生不息。
