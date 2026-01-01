滙恒強強合併引領潮流

合久必分、分久必合，不單用於天下大勢，在投資市場同樣出現。有多年上市紀錄，本身是恒生指數服務提供者的恒生銀行，上周起獲法院通過私有化計劃，將成為滙豐控股集團全資公司，在股票市場退市，不再成為恒指成分股的一員。

恒生銀行雖然不再獨立上市，銀行集團業務仍會獨立經營，客戶即時幾乎感受到變化。在外界眼中，大抵可以用「一企兩制」來形容未來滙控和恒生的關係。

今次私有化計劃宣布後，恒生股價即時大漲，隨之滙控股價屢創近年高位，反映市場看好今次合併。恒生成為滙控全資附屬公司後，資金比率大增，有利拓展生意，同時在金融科技的應用有很大的協同效應，合併的好處不言而喻。