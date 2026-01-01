AI如何影響企業和就業

在教育研討會上和主禮嘉賓教育局施俊輝副局長及嘉賓合照。

上周末，筆者應邀出席一個教育研討會，以「AI數字教育政策與未來方向」為題，跟兩位數字教育專家：香港城市大學的張澤松教授及救世軍田家炳小學的李安迪校長，同台分享。為免失禮，筆者當然要做足準備工夫。教育是為社會栽培人才，因此，筆者詳閱了一份由國際著名策略顧問公司「麥肯錫」在去年中進行的研究報告，看看有甚麼新啟發。這項線上調查共收到來自105個國家/地區的1993名參與者回覆，涵蓋了各個地區、行業、公司規模、職能專長和工作年資的人士；38%的受訪者表示他們的公司年收入超過10億美元，調查結果撮要如下：

1) 大多數組織仍處於實驗或試點階段：近三分二的受訪者表示，他們的組織尚未開始在企業範圍內大規模應用人工智能。

2) 對人工智能代理(AI Agent)深感興趣：62%的受訪者表示，他們的組織至少在嘗試使用人工智能代理。

3) 受訪者報告了用例層面的成本和收入利益：64%的受訪者表示AI有助創新；然而，只有39%受訪者表示AI能為息稅前利潤(EBIT)帶來貢獻。

4) 高績效企業利用AI推動成長、創新和降低成本：80%受訪者表示他們的公司將提高效率作為人工智能的目標之一，但從人工智能獲得最大價值的公司，通常也將成長或創新作為附加目標。