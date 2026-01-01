增煙稅有助控煙 多管齊下建無煙香港

增加煙草稅是有國際公認有效的控煙措施。世界衞生組織(世衞) 明確地將增加煙草價格及煙草稅列為優先控煙措施，可有效地降低煙草使用。而本港過往經驗亦顯示，增加煙草稅能有效推動戒煙及降低吸煙率。然而，控煙政策出台時，社會不時有反對聲音，如指控煙措施損害經濟和加劇走私煙情況等。惟世衞亦指出，煙草業及其前線組織慣常誇大走私煙情況，阻撓有效控煙措施實施。事實是私煙問題是有組織、有計劃的非法活動，近日更有私煙集團在公共垃圾桶張貼廣告，公然挑戰法治。因此，我們不能本末倒置，將違法行為合理化，模糊是非。要有效遏止私煙，關鍵在於加強執法、提高違法成本，以及全面打擊非法宣傳，而非動搖行之有效的控煙政策。

增加煙稅是有效控煙的公共衞生政策

世衞指出，每提高煙草價格10%，可降低高收入國家的煙草消費約4%，低收入和中等收入國家則降低5%；當中對減低青少年和低收入群體的煙草使用尤其顯著。本港2023年增加煙草稅後，吸煙率由2019年的10.2%及2021年的9.5%，下降至2023年的9.1%；吸煙者每日平均吸煙支數亦由2019年和2021年的12.7支下降至2023年的12.1支。此外，2023 年 公佈增加煙草稅 31.5%，隨後一周戒煙熱線求助數目即時增加超過兩倍；於2025年亦增加30.8%。

此外，世衞和世界銀行亦分別指出，提高煙草稅與非法煙草貿易活動並無直接關係。打擊非法煙草貿易和提高煙草稅應視為相輔相成的措施。事實上，政府在制訂新一階段控煙政策時已深思熟慮，加強控煙亦同步加大力度打擊私煙，早前透過修訂現有法例，實施新一階段控煙措施，包括制定完稅煙標籤制度，同時也提高私煙相關罰則，包括處理、管有、售賣、購買私煙最高罰則提高至罰款200萬元及監禁7年等。