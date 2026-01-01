踏入 2026 年，是回顧與展望的時刻。太古基金師友計劃第三屆剛告完成，新一屆亦準備展開。這項計劃的特色，在於連結來自太古不同營運公司的同事，與太古基金非牟利夥伴招募的學員配對。每一屆的師友組合都帶來意想不到的成果，展現計劃的深度與廣度。

第三屆的不少配對以「職涯探索」為主軸，讓年輕人有機會深入了解航空、款待、活動策劃等行業。有來自大專院校的學員對活動策劃及酒店業深感興趣，在集團酒店和飲料業務同事的帶領下，分別走進大型活動的幕後和參與酒店日常營運。他們勇於嘗試、主動探索，展現活力與創意；而導師們在交流中，也更了解年輕人的想法。