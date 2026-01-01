踏入 2026 年，是回顧與展望的時刻。太古基金師友計劃第三屆剛告完成，新一屆亦準備展開。這項計劃的特色，在於連結來自太古不同營運公司的同事，與太古基金非牟利夥伴招募的學員配對。每一屆的師友組合都帶來意想不到的成果，展現計劃的深度與廣度。
第三屆的不少配對以「職涯探索」為主軸，讓年輕人有機會深入了解航空、款待、活動策劃等行業。有來自大專院校的學員對活動策劃及酒店業深感興趣，在集團酒店和飲料業務同事的帶領下，分別走進大型活動的幕後和參與酒店日常營運。他們勇於嘗試、主動探索，展現活力與創意；而導師們在交流中，也更了解年輕人的想法。
另一組配對則來自社會服務與洗衣營運領域。一位立志推動社區發展的學生，與經驗豐富的導師並肩同行，從職場體驗到社區探索，雖然背景各異，卻能互相啟發。在學員追尋社企夢想的道路上，導師發現自己也能以意想不到的方式提供協助。
企業在社會的角色從來不限於經濟貢獻，更包括培育人才、推動社區向前。太古基金師友計劃正是我們實踐企業社會責任的重要平台之一。它既拓闊青年視野，也讓同事在擔任導師的過程中理解新一代的想法。在這些故事中，筆者看到的不只是個人成長，而是企業與社區之間的良性互動與攜手前行。