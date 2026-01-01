藝術靠積累，而非即時

香港電台第四台主辦的「十大樂聞齊齊選」今年踏入第四十個年頭了，由最初的純節目形式，發展為由全民選舉，關乎全港樂壇的盛事，是漫長發展之路。被巿民選為「2025十大樂聞」，可以反映香港音樂界不斷突破歷史、勇往直前的表現。
「沈靖韜榮獲2025范．克萊本國際鋼琴比賽金獎，成為史上首位獲此獎項的香港鋼琴家」獲得76%得票率，成為年度十大樂聞之首，毫不意外。港台第四台絕非跟紅頂白，而是二十年前已經慧眼識靖韜。2006年，當只有十歲、臉圓像個紅蘋果的沈靖韜，勇破朗朗十二歲奪冠的紀錄，獲得德國埃特林根國際青少年鋼琴賽冠軍時，此則新聞已入選「十大樂聞齊齊選」。港台第四台從此像搖籃一般，一直支持沈靖韜，予他平台表演、訪問、錄音。當去年他獲范．克萊本國際鋼琴比賽金獎時，港台第四台亦在電台舉辦了一個特別節目，由沈靖韜演奏及分享他的成長故事。當時我有幸在場，感覺到港台第四台就像沈靖韜的娘家，巨屏上如流水一樣展示他過去二十年，由小到大在電台拍下的照片，溫馨如家庭相簿，惹來現場嘩嘩聲。
香港這彈丸之地，竟然可以出一位擊敗眾多國際競旅的鋼琴家沈靖韜。香港電台悠悠二十年的支持應記一功。Aristo雖在海岸演奏，不能到場領獎，但他感恩港台第四台這位伯樂，千里傳音——透過視像，發表感受，並演奏布拉姆斯樂曲，可見他不忘本，而且對音樂滿滿的熱情，內心一團火，繼續燃燒。
沈靖韜畢業自拔萃男校小學及初中。拔萃男校亦是出類拔萃的音樂搖籃。拔萃歌詠團在鄭恩基校長指揮下，於2025世界合唱冠軍賽奪魁，成為十大樂聞之一。頒獎嘉賓盧景文教授（前演藝學院校長）兼歌劇泰斗，就是拔萃男校畢業生！十年樹木，百年樹人。音樂藝術的培育、傳承、氛圍都是日積月累的。
令我驚喜的是，擔任十大樂壇頒獎嘉賓的英皇五重奏，就是我同屆同學組成。有別於拔萃男校屬於中產甚至貴族學校，英皇是基層學生的官校，學生未必有錢學鋼琴，口琴這件不起眼的便宜樂器，變成了全校由師兄教授師弟的獨門「暗器」。皇天不負有心人。英皇師兄弟在讀書和工作的狹縫中，擠出時間苦練，不怕磨爛口唇、不怕時間休息，歷年勇奪不少世界冠軍。由新一代英皇師弟組成的Red Bricks 口琴隊在德國勇奪世界冠軍，即場在十大樂聞的頒獎典禮中演奏，顯示「皇」者風範。
「十大樂聞齊齊選」經過香港電台第四台四十年耕耘，像一本厚重的書，紀錄香港音樂界幾代人的成長。藝術依靠歲月積累，而非即時的巧獲，還有前輩支援、整個環境配合，缺一不可。