藝術靠積累，而非即時

香港電台第四台主辦的「十大樂聞齊齊選」今年踏入第四十個年頭了，由最初的純節目形式，發展為由全民選舉，關乎全港樂壇的盛事，是漫長發展之路。被巿民選為「2025十大樂聞」，可以反映香港音樂界不斷突破歷史、勇往直前的表現。

「沈靖韜榮獲2025范．克萊本國際鋼琴比賽金獎，成為史上首位獲此獎項的香港鋼琴家」獲得76%得票率，成為年度十大樂聞之首，毫不意外。港台第四台絕非跟紅頂白，而是二十年前已經慧眼識靖韜。2006年，當只有十歲、臉圓像個紅蘋果的沈靖韜，勇破朗朗十二歲奪冠的紀錄，獲得德國埃特林根國際青少年鋼琴賽冠軍時，此則新聞已入選「十大樂聞齊齊選」。港台第四台從此像搖籃一般，一直支持沈靖韜，予他平台表演、訪問、錄音。當去年他獲范．克萊本國際鋼琴比賽金獎時，港台第四台亦在電台舉辦了一個特別節目，由沈靖韜演奏及分享他的成長故事。當時我有幸在場，感覺到港台第四台就像沈靖韜的娘家，巨屏上如流水一樣展示他過去二十年，由小到大在電台拍下的照片，溫馨如家庭相簿，惹來現場嘩嘩聲。