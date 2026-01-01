特朗普和平委員會似做騷 成功機會微

美國總統特朗普在達沃斯論壇上興高采烈宣布成立「和平委員會」，並以他本人為集中權力的終身主席，大有取代聯合國的野心。但觀乎各國的冷淡反應，特朗普這一步看似雄心萬丈，實則暴露了美國強調單邊主義的困局，加上個人色彩太濃，難以取得道德高地及國際認同。對其他國家而言，是趁機鞏固多邊主義，重塑平等合作的契機。
特朗普成立這個和平委員會，原意是監督以巴衝突過後的加沙過渡管治，如今想擴大職能至全球。據已透露的和平委員會章程，將賦予特朗普本人作為終身主席的絕對權力，包括有權批准加入成員國、創立或解散附屬機構等生殺大權；最匪夷所思的是，他可自行任命繼任人，令此委員會猶如他的私人俱樂部，其公信力及正當性自然受到質疑。此之所以，美國的傳統西方盟友也對這個和平委員會建議冷待，在特朗普發出邀請的60個國家中，只有約30個願意加入。而包括構成西歐核心力量的法國、英國、德國、意大利，以至瑞典、挪威、丹麥、斯洛文尼亞等都明確拒絕，不給特朗普面子。也難怪，如此結構及組成的所謂和平委員會，如果加入了也難以向自己國家的國民交代。
有人批評特朗普此舉像是在做騷，理念是說得漂亮，豪言要終結世界的苦難衝突，但由於指目前聯合國發揮不到應有的功能，所以才需要另起爐灶，但除此以外，成立委員會的時間表及路線圖等細節不多，往後極可能不了了之，成功的機會不大。然而從中向世界傳遞了他對聯合國的不滿，及想做和平締造者的想像信息，目的已達，甚至有人形容和平委員會活像一個騙局。亦有可能，是特朗普高估了自己的號召力，令和平委員會得不到很大的支持。
特朗普本身的政治手段以強權為真理，尤其在第二個任期的特朗普2.0，更赤裸裸表達這一套理念，毫不掩飾要支配世界的意圖。面對如此變局，世界各國宜堅守真正的多邊主義，不向強權靠攏，並積極建構更健康的全力夥伴網絡。而中國更可趁機與歐洲及其他西方國家深化務實的雙邊關係，通過高層對話及具體的合作項目，鞏固中歐的經貿關係，共同抵制單邊主義及保護主義。同時，聯合國亦需要推行必要的改革，使其更符合當今世界的政治現實，有效制衡美國特朗普的強權邏輯。