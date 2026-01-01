特朗普和平委員會似做騷 成功機會微

美國總統特朗普在達沃斯論壇上興高采烈宣布成立「和平委員會」，並以他本人為集中權力的終身主席，大有取代聯合國的野心。但觀乎各國的冷淡反應，特朗普這一步看似雄心萬丈，實則暴露了美國強調單邊主義的困局，加上個人色彩太濃，難以取得道德高地及國際認同。對其他國家而言，是趁機鞏固多邊主義，重塑平等合作的契機。

特朗普成立這個和平委員會，原意是監督以巴衝突過後的加沙過渡管治，如今想擴大職能至全球。據已透露的和平委員會章程，將賦予特朗普本人作為終身主席的絕對權力，包括有權批准加入成員國、創立或解散附屬機構等生殺大權；最匪夷所思的是，他可自行任命繼任人，令此委員會猶如他的私人俱樂部，其公信力及正當性自然受到質疑。此之所以，美國的傳統西方盟友也對這個和平委員會建議冷待，在特朗普發出邀請的60個國家中，只有約30個願意加入。而包括構成西歐核心力量的法國、英國、德國、意大利，以至瑞典、挪威、丹麥、斯洛文尼亞等都明確拒絕，不給特朗普面子。也難怪，如此結構及組成的所謂和平委員會，如果加入了也難以向自己國家的國民交代。