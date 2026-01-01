基本因素已變 金銀比不可靠

2025年，金價升了六成，銀價升了接近倍半，金銀因而成了投資者的寵兒，媒體上充滿談論金銀投資竅門的熱議。其中有一部分是涉及金銀比的，我也來湊湊熱鬧。

所謂金銀比，是指金價與銀價的比率。譬如，這一刻金價是4,982美元一安士，銀價是103美元一安士，那金銀比就是4,982÷103=48.37。

歷史上，金銀比大都在一個區間內上落，高的時候可以上到120，低的時候可以落到20，均值在60左右。利用金銀比投資的人認為，金銀價的趨勢是回歸均值。

以這一刻的金銀比48.37為例，是處於偏低的區間，代表銀價升得過分，高追有風險。如果認為貨幣系統不穩，有需要避險，寧買金，亦不宜買銀。