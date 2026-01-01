基本因素已變 金銀比不可靠

2025年，金價升了六成，銀價升了接近倍半，金銀因而成了投資者的寵兒，媒體上充滿談論金銀投資竅門的熱議。其中有一部分是涉及金銀比的，我也來湊湊熱鬧。
所謂金銀比，是指金價與銀價的比率。譬如，這一刻金價是4,982美元一安士，銀價是103美元一安士，那金銀比就是4,982÷103=48.37。
歷史上，金銀比大都在一個區間內上落，高的時候可以上到120，低的時候可以落到20，均值在60左右。利用金銀比投資的人認為，金銀價的趨勢是回歸均值。
以這一刻的金銀比48.37為例，是處於偏低的區間，代表銀價升得過分，高追有風險。如果認為貨幣系統不穩，有需要避險，寧買金，亦不宜買銀。
這種投資方法只是言之成理，實際落場的時候，卻沒有那麼容易，原因是金銀比雖有回歸均值的傾向，但很多時都會在回歸前走向極端，否則怎會有金銀比低到只有15倍的情況出現(美國開國初期)？投資者根本沒法知道，下一階段金銀比的走向是會回歸均值，還是進一步偏離均值。
現實是金銀比可以走勢飄忽，一時回歸，一時偏離，毫無趨向性可言。「不可測」是投資市場的特色，中短期投資尤其如是。金銀比只宜拿來參考，不可用作投資指南。
過去，由於金和銀都有貨幣屬性，在貨幣系統不穩的時候可以用來對沖風險。所以金升的時候，銀也會跟隨上升，只是兩者的升幅有時會有差異。這種情況令金銀比值可以拿來參照。不過，近年銀的工業用途大增，其對銀價的影響，已高過銀的貨幣屬性的影響。這種基本性的改變，足以令金銀比完全脫離原有的軌跡，失去原有的參考價值。
銀是世上導電能力與導熱能力最強的元素，很多精密的電子儀器與醫療儀器都會用到，愈精密，愈要求高的儀器就愈離不開銀。AI講求算力，導線如果不用銀線，效益一定大打折扣。HiFi發燒友一定知道銀線對喇叭音色的重要性。此外，在製造光伏太陽能板、鋰電池、電動車方面，亦都離不開要用銀。這些都是當今世上增長得最快的行業，如是令到銀的需求勢必大增。
銀的工業用途是消耗性的，有別於用來造珠寶首飾，大都會妥當保留，可以翻用。近年，銀在工業用途上的消耗，已侵佔珠寶首飾與投資的需要，在供不應求的情況下，唯有以價格作競爭。但這種價格上升卻不足以令銀礦增產。因為銀礦很少是獨立開採的，多是開採其他礦產的副產品。如果別的礦產價錢不升，光是銀價升是推動不了礦主去增產的。如是逼使銀價超常暴升；升速之快，令很多老行尊也意想不到。
相信，很快就會有國家把白銀視為戰略物資，須交國家管有，民間只能以官價賣給政府，私藏白銀可能會變成一種罪行。