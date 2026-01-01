以金融創新與法律保障 構築高品質跨境康養生態圈

隨著國家邁入「十五五」規劃，粵港澳大灣區養老一體化已從願景走向法治實踐。作為港區全國人大代表，筆者曾遞交《關於深入開展粵港澳大灣區養老產業及養老金融的建議》，欣見「加快發展智慧養老」寫入政府工作報告，並成功於政府工作報告中加入「加快發展智慧養老」八個字，指明了我們國家已經有能力全面推展智慧養老，並決心朝著這個方向，以人為本，服務人民。然而，要真正實現高品質跨境康養，核心在於規則銜接，必須優先解決「錢從何來、病有所醫、財有所傳」三大法律挑戰。

首先是「錢從何來」。高品質養老需穩定現金流。目前香港「安老按揭」成熟，但僅限本地物業。不少港人在大灣區持有物業，卻處於資產「沉睡」狀態。筆者建議政府與金管局研究放寬限制，利用「跨境理財通」路徑，讓內地房產也能抵押換取年金，實現資產跨境流動。 其次是「病有所醫」。目前醫療券已擴展至大灣區多個服務點，但法律層面更須強調「契約精神」。面對內地盛行的「保險+醫養」模式，筆者建議推動制定「大灣區康養服務標準合同」，並引入香港成熟的消費投訴處理機制。此外，當長者失去行為能力時，可考慮在港設立「養老信託」，利用資產隔離功能，確保資金定向撥付至內地康養機構，提升保障的確定性。

最後是「財有所傳」。跨境遺產繼承極易產生糾紛。筆者建議長者應訂立「兩地並行遺囑」，並善用內地最新的「遺產管理人制度」，指定專業人士處理跨境資產。 高品質康養不只是建幾座精美的院舍，更是要構建一個讓長者安心的法治生態，讓每一位辛勞一生的長者，都能在法律保障下，享有體面與安全的晚年。 MH, JP，全國人大代表，全國婦聯執委，香港立法會議員，香港中律協創會會長，港區婦聯代表聯誼會永遠會長。隔周二刊出