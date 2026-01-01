破產管理署數據顯示，2025年全年個人破產呈請宗數有逾一萬宗，是自2014年以來最多。

在律師的職業生涯中，見證過不同人的高低起伏。最近，一位年逾七旬的前輩被法庭正式宣告破產。

當年，這位前輩跟隨商界風雲人物工作致富，資產一度超過4億港元，名貴跑車數之不盡，十分風光。然而，隨着經濟環境逆轉，他投資失利，最終欠下逾億債務，破產收場。

最近和他交談，了解到破產對他的打擊非常沉重。 筆者問他有沒有讀過蘇軾的《定風波》? 這篇宋詞十分切合他在的境況，他該能共鳴。