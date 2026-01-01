破產管理署數據顯示，2025年全年個人破產呈請宗數有逾一萬宗，是自2014年以來最多。
在律師的職業生涯中，見證過不同人的高低起伏。最近，一位年逾七旬的前輩被法庭正式宣告破產。
當年，這位前輩跟隨商界風雲人物工作致富，資產一度超過4億港元，名貴跑車數之不盡，十分風光。然而，隨着經濟環境逆轉，他投資失利，最終欠下逾億債務，破產收場。
最近和他交談，了解到破產對他的打擊非常沉重。 筆者問他有沒有讀過蘇軾的《定風波》? 這篇宋詞十分切合他在的境況，他該能共鳴。
「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行
竹杖芒鞋輕勝馬，誰怕？一蓑煙雨任平生
料峭春風吹酒醒，微冷，山頭斜照卻相迎
回首向來蕭瑟處，歸去，也無風雨也無晴」
該宋詞開始是說人生路途上，風雨在所難免，重要的是以從容心境面對。破產並非人生的終結。筆者指著他跟名貴跑車的合照說，雖然他人生上半場，駕名車穿名牌，但亦為了這些奢華財富而負擔了沉重壓力。現在過著儉樸生活，穿著普通的衣服，放下了一切的重擔，反而活得輕鬆自在。最後，正如蘇軾在詞中所言，他已經歷過無數風浪，回望過去，無論是風雨還是晴天，同樣是他人生的一部分。
他聽後深有共鳴，坦言自己雖然失去財富，但仍擁有健康的體魄，家人和朋友依舊在身邊，這些才是人生最根本的資產，夫復何求。破產是法律程序，人生卻不能以此論成敗，最重要是能在大起大落之間，保持心境平穩。
筆者都希望在未來都能夠「一蓑煙雨任平生」。
李啟枝 Kai Li
新民黨青年委員會副主席（傳訊），香港執業律師，常閱讀法律及歷史書籍，不時與朋友們討論時政。