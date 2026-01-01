港創建黃金收息平台 辦世界黃金白銀論壇

在全球政經局勢充滿變數、黃金避險角色日益突出的今天，財經事務及庫務局長許正宇於亞洲金融論壇公布的一系列發展香港黃金市場措施，無疑是及時而具遠見的。也是港澳辦夏寶龍主任所言，香港要發揮「行政主導」的優勢，積極融入國家發展大局的範例。具體而言，香港除了與上海協同建設國際黃金交易中心外，更應大膽創新，推動銀行業界將實貨黃金抵押並發展為可派息的金融產品；同時，應爭取舉辦定期的世界黃金與白銀高峰論壇，籌建業界國際聯盟，從而鞏固香港獨特的國際化與資金自由流動優勢，為國家在全球貴金屬市場中謀求更大話語權。

在本報專欄《C觀點》早前提出的「率先為存金者提供利息收入，保證香港成為全球最大黃金交易中心」建議中，已有清晰闡述。其核心邏輯在於活化龐大的實物黃金存量，將「沉澱的資產」轉化為「生息的資本」。滙豐銀行黃子卓先生近期指出，數位化是提升黃金市場可及性的核心，並明確建議香港可推動黃金成為更廣泛的金融抵押品。這與上述構想不謀而合。若銀行能接受實金作為優質抵押品並由此創設出派息產品，將吸引全球實金匯聚香港，這正是香港超越其他純粹交易平台、成為全球黃金資本管理中心的關鍵一步。

許正宇局長今次提出的「六部曲」規劃，包括建立中央清算系統、三年內將倉儲容量提升至逾2,000噸、提供稅務優惠及推出新黃金基金等，已為這一藍圖奠定了堅實的「硬件」基礎。特別是與上海黃金交易所簽署合作協議，成立由政府全資擁有的港金結算公司，體現了滬港強強聯手、提升國家在國際黃金市場影響力的戰略意圖。方向完全正確。而在推進黃金交易的過程中，不應忽視白銀這同樣具備貨幣功能與工業屬性的貴金屬，香港需要有超前部署的眼光，構建囊括黃金與白銀在內的完整貴金屬金融生態系統，以捕捉長遠機遇。

西方金融市場長期主導規則制定，其中一個重要方式便是通過組織強大的國際行業協會，如世界黃金協會，來凝聚共識、制定標準、發布權威研究，從而無形中引導全球市場走向。香港要發展貴金屬市場，不能僅滿足於建設交易與倉儲設施，更須在「軟實力」層面發力。對此，香港政府應積極作為，牽頭籌組或吸引國際級的黃金與白銀業界組織落戶，善用國家在一帶一路發展的國際網絡，將香港從「規則接受者」提升為「規則協同制定者」。

以總部位於倫敦的世界黃金協會為例，匯聚了全球約六成黃金相關企業。香港可憑藉背靠祖國龐大市場與需求、一帶一路和金磚國家建立的獨特連繫，協同國家有關部門與業界，發起設立一個以香港為總部的「世界黃金與白銀聯盟」。此聯盟可廣泛吸納來自亞洲、非洲、拉美等新興市場的生產商、精煉商、交易商、金融機構與投資者，特別是目前在國際體系中話語權不足的群體。同時，香港應爭取成為定期「世界黃金與白銀高峰論壇」的永久舉辦地，將其打造成為與達沃斯論壇齊名的行業頂級盛事，凝聚全球目光與專業資源，使香港穩固確立為亞太區乃至全球的貴金屬事務決策與交流中心。