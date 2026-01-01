從銀價失控看美國金融霸權的沒落

白銀價格去年急升，在短短一年裏就升了接近一倍半。踏入2026年，銀價的升勢不但沒有減慢，反而進一步加劇；1月份仍未過去，升幅已超過四成。這樣升下去，銀價不但可以在100美元1安士以上的水平企穩，而且還有機會衝上200美元1安士。一些進取的分析員，甚至預期銀價會突破300美元1安士的大關。 這種發展應不為美國所樂見，因為這會意味着美元的貶值，令美債更加難賣，這對要靠借度日的美國非常不利。此外，白銀的工業用途愈來愈多，在高端科技方面的需求尤為猛烈；銀價升得過急，會妨礙美國在多項高端科技方面的領先地位。在正常情況下，美國應會透過期貨市場去過抑銀價的升勢，以維護自身利益。

過去，美國在這方面都十分成功，因為世界最大的商品期貨市場都在美國，遊戲規則由美國制定，可選擇性地推出一些利好或利淡的政策。由於期貨市場的交投量遠大過現貨市場，市場參與者都以期貨市場的價格為依歸；導致期貨市場的價格有更大主導性。如是，美國就可以透過調節期貨市場來調節商品的價格。 美國錢多，投機者多，所以期貨市場交投亦多，無論賣方還是買方，都容易在這裏找到人接手，找到人出價，所以聚客能力特別強，成交價特別貼市，期貨市場因而成為美國主導世界的主要金融工具。

上世紀七十年代，亨達兄弟透過把持現貨銀，企圖在期貨市場大賺特賺時，就因紐約期貨市場大幅增加保證金而弄到功虧一簣，破產收場。 面對今次銀價上升，紐約期貨交易所不是沒有出手，先後已5次調高期銀合約的保證金，但效果不彰。原因是美國的國力已大不如前，特朗普一味靠嚇，別國都不肯買賬。 美國國力強的時候，消費能力大，市場吸納能力亦大；出產國都得靠美國幫襯，所以要看其臉色，不敢對着幹。現在實銀的最大買家是中國與印度，前者有工業用途，後者的國民對白銀有偏好，富了就喜歡買銀。美國壓低期銀的結果是益了這兩個國家，投機者在紐約期貨市場用低價買期銀，收貨後運去中國與印度賺溢價。美國自己反而沒有現貨白銀用。

另一方面，世界最主要的白銀出產國亦不與美國配合，不但沒有增產，反而掉轉頭減產，令白銀供不應求的情況更顯嚴重，銀價於是如脫韁野馬般上升。美國卻至今仍未能把這匹野馬勒住。 這次銀價暴脹，反映美國對金融市場的操控能力已大不如前。相信今後美國在選用金融武器去對付別的國家時一定會三思，否則只會自暴其醜。