1月26日，港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會舉辦，主題為「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」的專題研討會上致辭，殷切希望特區落實行政主導、提高治理效能、推動高質量發展指明方向。我們也知道，夏主任這番話每年都會說，而今天立法會已做到「支持政府不缺位、監督政府不越位」，行政主導體制已非常牢固，但為何特區治理效仍未見提升？
即使不用抽絲剝繭，以簡單的排除法也清楚問題出在政府上面，而近期發展讓我們深刻體會到，完善高官問責制是關鍵，甚至可以說問責制一天不到位，行政主導也不會完善起來，但近日政府對問責制一些安排與決定，卻明顯朝著錯誤方向走。
高官問責制由2002年推行至今已近24年，但可能沒有一個決定比得上近日政府對採購冒牌飲用水風波的決定，更為深遠。經調查後，時任物流署長陳嘉信「無發現有疏忽」，但由於事件對政府聲譽造成嚴重影響，因而決定撤回早前公布向他頒授的銀紫荊星章。更令人咋舌的是，公務員事務局長楊何蓓茵再記者會上強調這決定「只是收回獎勵，不是懲罰」，令整個決定頓時顯得可有可無。行政長官李家超昨日亦表示，對陳嘉信的處理是依照事實和所佔角色作出，履行了「部門首長責任制」的理念，形容上述措施都影響了工作紀律和個人聲譽，「佢更加失去原本獲頒的勳章」。其言論令人覺得「部門首長責任制」一開始已名存實亡─只要是下級無上報、個人無直接參與，作為首長便毋須承擔主體責任，這無疑將成為問責制的最重要精神與參考。
早前有傳聞指政制及內地事務局長曾國衞與房屋局長何永賢即將離任，令市民期望這是對宏福苑火災問責的一種安排，但昨天李家超公布免去曾國衞的政制及內地事務局長職務，另外也無計劃對司局長人事再有變動。對於曾國衞的離任，李家超也是指他是因健康理由而請辭，與其職務無關。儘管李家超在政府內部會議上已表示，宏福苑火災起因仍在調查，在獨立委員會查明真相，確認不同環節責任誰屬之前，不適宜採取相關行動，但特區確實已錯過了一個完善問責制以及革新管治理念的最重要契機。 周三刊出