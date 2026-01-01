1月26日，港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會舉辦，主題為「堅持和完善行政主導 促進特別行政區良政善治」的專題研討會上致辭，殷切希望特區落實行政主導、提高治理效能、推動高質量發展指明方向。我們也知道，夏主任這番話每年都會說，而今天立法會已做到「支持政府不缺位、監督政府不越位」，行政主導體制已非常牢固，但為何特區治理效仍未見提升？

即使不用抽絲剝繭，以簡單的排除法也清楚問題出在政府上面，而近期發展讓我們深刻體會到，完善高官問責制是關鍵，甚至可以說問責制一天不到位，行政主導也不會完善起來，但近日政府對問責制一些安排與決定，卻明顯朝著錯誤方向走。