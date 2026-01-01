剛過去的星期日參加了恒基聯乘博愛在中環海濱的慈善跑，和煦的晨曦下和友好共聚都市綠洲，輕舒筋骨，何其樂也 !
今次是博愛與恒基首度合作，同時是恒基50周年的好日子。恒基由多年前與新地等投得國金中心，在金融區的王國持續發展，連同手頭持有的項目已成中環大業主，而且全部都是頂級地點和建築，在環保和科技設施位列前矛，完全配合現代金融機構的需要。2025年香港集資市場強勁復甦，2026前景同樣令人充滿信心，中環辦公室需求回升，這也是香港作為金融中心競爭力的表現。
慈善跑兩大主辦單位邀請了不少名人友好參加，好像盧永仁博士、長跑達人張樹槐、中原地產創辦人施永青。近日施老闆發表看好樓市的預測，估計樓價有機會突破歷史高位，在市場引起不少迴響。跑步賽完成後合照，大家笑指他的預測夠大膽，施老闆以一貫笑笑口的淡定神情回應，自從他公開預測後，不少人都發表看好言論，現時認定樓市見底，差不多已經成為市場共識。
樓市一向是市民關心的話題，既涉經濟、更涉民生。記得30年前與施老闆一齊出席維園城市論壇，樓價升跌已是熱門論題，當時我是傳媒代表、他是業界嘉賓。這些年來樓市經過幾番起落，升市時人人追捧不怕貴，跌市時平貨任買無人要；這一輪的樓市調整，當局在穩定需求和協助用家上車的考慮下，全面撤辣，政策方向清晰可見。對用家來說，只要有把握供樓，置業長遠是保值的有效方法，至於投資物業想要厚利，就要有過人的眼光和對時機的把握，不是人人能夠做得到。
