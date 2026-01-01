剛過去的星期日參加了恒基聯乘博愛在中環海濱的慈善跑，和煦的晨曦下和友好共聚都市綠洲，輕舒筋骨，何其樂也 !

今次是博愛與恒基首度合作，同時是恒基50周年的好日子。恒基由多年前與新地等投得國金中心，在金融區的王國持續發展，連同手頭持有的項目已成中環大業主，而且全部都是頂級地點和建築，在環保和科技設施位列前矛，完全配合現代金融機構的需要。2025年香港集資市場強勁復甦，2026前景同樣令人充滿信心，中環辦公室需求回升，這也是香港作為金融中心競爭力的表現。