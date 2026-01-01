中國傳統儒家「六藝」教育旨在培育學養與品德兼備的君子，時至今日，竟成為支援長者在社區安老的妙法！「耆知樂@翠林」(註)從「六藝」汲取靈感，透過六大範疇的活動，鼓勵長者、輕度認知障礙長者及照顧者走出家門，維持智能、體能及自理能力，延緩退化，同時藉此連繫街坊，建立鄰里互助網絡。

「六藝聚腳點」的活動緊密呼應傳統「六藝」——「禮」為社交，藉茶聚交流資訊；「樂」為音樂與藝術，長者以打拍子形式與義工一同奏樂，並參與畫畫、紙黏土等美術班組；「射」指拋接豆袋等訓練手眼協調的投擲運動；「御」為鍛煉平衡力、空間感的小遊戲，例如桌上冰壺；「書」是閱讀書籍及報章；而「數」則指數獨、魔力橋等運算及邏輯相關活動。計劃經理陳姑娘表示，「六藝聚腳點」不但滲透健腦訓練，減慢身體機能衰退，更為長者建立按時出門及鍛煉的習慣，凝聚他們參與社區，「長者參與活動時，會互相分享不同生活資訊，漸漸建立關係，這正是我們經常強調的社會資本！」