中國傳統儒家「六藝」教育旨在培育學養與品德兼備的君子，時至今日，竟成為支援長者在社區安老的妙法！「耆知樂@翠林」(註)從「六藝」汲取靈感，透過六大範疇的活動，鼓勵長者、輕度認知障礙長者及照顧者走出家門，維持智能、體能及自理能力，延緩退化，同時藉此連繫街坊，建立鄰里互助網絡。
「六藝聚腳點」的活動緊密呼應傳統「六藝」——「禮」為社交，藉茶聚交流資訊；「樂」為音樂與藝術，長者以打拍子形式與義工一同奏樂，並參與畫畫、紙黏土等美術班組；「射」指拋接豆袋等訓練手眼協調的投擲運動；「御」為鍛煉平衡力、空間感的小遊戲，例如桌上冰壺；「書」是閱讀書籍及報章；而「數」則指數獨、魔力橋等運算及邏輯相關活動。計劃經理陳姑娘表示，「六藝聚腳點」不但滲透健腦訓練，減慢身體機能衰退，更為長者建立按時出門及鍛煉的習慣，凝聚他們參與社區，「長者參與活動時，會互相分享不同生活資訊，漸漸建立關係，這正是我們經常強調的社會資本！」
70多歲的心田是「六藝聚腳點」的義工，她最難忘的，是見證藝術能成功帶動一位她經常探訪、患有認知障礙症的街坊，由長期不出門，到逐漸變成懂得與眾同樂和透過作畫抒發情感，「看見他願意到中心參加和諧粉彩小組，我真的很欣慰！」65歲的敏慧則是計劃的「翠林社區守護員」，曾照顧患病親人逾十年，深明認知障礙症長者及照顧者的需要，「記得有次帶着平板電腦上門探訪，與長者一同玩電子麻將訓練腦筋，又教他們如何在手機聽音樂，這些小玩意已足以令他們樂上半天！」
街坊宛如社區的「眼睛」，日常相處間觀察到鄰里的需要；又似社區的「街燈」，透過自身的經歷及陪伴照亮長者和照顧者的前路，給予安慰和支持。不論是「六藝聚腳點」的義工，還是「翠林社區守護員」，都是在參與、連繫和關懷社區，為建立長者及認知障礙友善社區出一分力。
(註：「耆知樂@翠林」由社區投資共享基金資助、西貢將軍澳婦女會有限公司翠林康怡綜合服務中心推行)