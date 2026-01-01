飛常激烈！國泰校際航空盃首屆冠軍出爐。

國泰航空一直透過「飛躍理想計劃」推動青年發展。我們今年首次把多年航空教育的經驗串連起來：先有網上問答平台「AeroQuiz」，再到《國泰校際航空問答挑戰盃》，讓年輕人循序漸進，從興趣出發，繼而走進航空世界。在剛過去的周日，首屆挑戰盃於香港故宮文化博物館上演，戰況一如其名——飛常激烈。
「AeroQuiz」自去年6月推出以來，吸引約760人參加，當中逾200人來自90所中學。平台特設中學組，成績最高的16間學校可晉級挑戰盃。
當日賽事先分四組角逐，每組得分最高的一隊躋身挑戰盃，其餘隊伍則轉戰「碟賽」。碟賽戰隊須在限時內製造一架飛機模型，從性能、幾何與結構、機身塗裝到團隊合作全方位比併。聖約瑟書院最終奪得碟賽第一。
問答決賽更是鬥智鬥快、互有攻守，宣道會陳瑞芝紀念中學力壓群雄，成為首屆冠軍。
在航空業工作超過二十年，我一直以為自己對業界「見得多、識得多」。但當天站在台下，我真心被同學們的知識廣度和反應速度所折服——很多細節連我也得要想一想。航空是一個龐大而複雜的體系，從飛行、機務、運作到旅遊生態，每一環都深不見底，他們準備的充足與熱情，令人由衷敬佩，也令我對本地年輕一代的潛力更有信心。
我要在這裡特別感謝香港青年航空學會(HKYAA)的專業與創意。這次題庫由他們主理，涵蓋機師核心知識、旅遊、機型、機身結構與系統等多個範疇；更巧妙運用相片與音頻出題，例如辨識機型細節、從聲音判別情況等，既貼近真實情景，又激發同學的臨場思考。正因為這些多媒體、跨範疇、沉浸式設計，令賽事觀感更豐富、可玩性更高，也讓學生得見航空的「全景」。
冠軍隊將參加「國泰飛躍理想青年學院」的澳洲阿德萊德航空交流團，從更宏觀的視角認識航空運作。就如他們賽後所言：比賽讓他們更懂得知識與團隊合作的重要，也看到努力開花結果——像夢想著陸的一刻。
我一直相信，好玩的教育，才能點燃熱情；被看見的舞台，才能成就自信。我們會繼續把航空教育做得更有趣、更普及、更有啟發性，讓更多年輕人在知識與體驗中起飛，飛向更寬廣的天空。 國泰航空企業事務總經理、航運交通界選委