飛常激烈！國泰校際航空盃首屆冠軍出爐。

國泰航空一直透過「飛躍理想計劃」推動青年發展。我們今年首次把多年航空教育的經驗串連起來：先有網上問答平台「AeroQuiz」，再到《國泰校際航空問答挑戰盃》，讓年輕人循序漸進，從興趣出發，繼而走進航空世界。在剛過去的周日，首屆挑戰盃於香港故宮文化博物館上演，戰況一如其名——飛常激烈。

「AeroQuiz」自去年6月推出以來，吸引約760人參加，當中逾200人來自90所中學。平台特設中學組，成績最高的16間學校可晉級挑戰盃。

當日賽事先分四組角逐，每組得分最高的一隊躋身挑戰盃，其餘隊伍則轉戰「碟賽」。碟賽戰隊須在限時內製造一架飛機模型，從性能、幾何與結構、機身塗裝到團隊合作全方位比併。聖約瑟書院最終奪得碟賽第一。