爭奪銀價話語權 成中美在金融市場首戰役

美國認定中國為對美國最具威脅的敵對競爭者之後，就全方位打壓中國，不但在政治上、外交上與軍事上制約，還在經濟上、科研上與文化上抵制；不但自己這樣做，還動員盟友也這樣做，企圖孤立中國。 然而，美國的努力未如想像中那麼成功，反而促使中國開拓非美國市場，不再依賴美國。事實證明，中國對外貿易不但沒有萎縮，反而屢創新高。現時，中國已擁有全球最齊備的產業鏈，並有能力以自己的新質生產力反制，叫美國逐漸處於被動，不得不舉起「免戰牌」，希望中國接受休戰一年的安排。

親美人士或許覺得美國的處境沒有那麼差，美國手上還有一張「王牌」未出。此牌一出，形勢就會逆轉。這張牌就是金融牌，只要限制中國使用SWIFT系統，中國的經濟就會立即陷於困境。美國曾經以此對付北韓、古巴、委內瑞拉與俄羅斯等國家，效果有目共睹。 中國對此當然十分警惕，並立即部署防禦措施，企圖透過去美元化，以削弱一旦沒法使用SWIFT系統時的殺傷力。最近，中國就在爭奪銀價話語權的問題上，叫美國吃了一記悶棍。讓世界看到，美國在商品價格上，已沒有絕對話語權。光靠把控期貨市場的虛擬交易，未必處理得了現貨市場的具體供應不足問題。中國在實體經濟上的優勢，足以叫美國在金融市場上的優勢無從發揮。

今次挑選白銀市場作為與美國在金融戰場較量的首個戰役，是因為中國在白銀的實際應用上有明顯的優勢，而美國在期貨市場上的優勢則是相對虛擬的。 中國是全球第二大產銀國，年產量在3,400噸至3,600噸之間；而美國的銀產量卻只有1,000 噸左右；美國對進口白銀的依賴，遠多過中國對白銀進口的依賴。因此，美國不想銀價上升，而中國則可以因銀價上升而獲益。 另一方面，中國更是全球最大的用銀國，主要用來製造光伏太陽能板、鋰電池、電動車，以及各種精密電子儀器等；且在這些行業的護城河很深，產品的競爭力很強。銀價上升，中國有足夠的應付能力，不怕銀價上升。

過去，中國一直接受由美國的期貨市場來主導銀價，而美國亦會努力維持市場秩序，讓大家都可以做生意。然而，特朗普上台後，不斷威脅利用在金融市場的主導能力作為打擊中國的武器。這才令到中國必須還以顏色，叫美國不要輕舉妄動。 美國期貨市場的優點是交投量大，容易找到下家，而且造價貼市；但期貨市場的參與者大都是炒家，很少以現貨作交割，目的主要是想賺差價。美國可以印錢，不難用錢來控制期貨的供求。所以在現階段，中國很難利用人民幣在期貨市場作博弈。

中國的優勢是在現貨市場。國內老百姓有很多儲蓄，他們不肯消費，但樂於儲存白銀；白銀愈升，他們儲銀的熱情就愈高漲。加上中國製造業自身就需要大量白銀，須購入大量的現貨白銀；可用此來挾美國期貨市場的空倉。不少做了空倉的投行手上根本沒有實銀，唯有高價到處搜羅現銀，損失極之慘重。 經此一役，美國應不會再輕言對別國打金融戰。