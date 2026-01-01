黃金白銀市場定價 法定貨幣政府濫發

近期金價屢創新高，白銀跟漲，市場多歸因於地緣風險。但以奧地利經濟學派的貨幣理論深究，會發現這實是對全球法定貨幣體系信心減退的市場反應。該學派認為，黃金與白銀是市場自然選擇的「健全貨幣」，價值由交易形成；相反，法定貨幣由政府壟斷發行，極易因政治需要過量濫發，導致購買力稀釋。在國際關係緊張、國家間信任受損下，資金從美元計價紙面資產轉向實物金銀，正是市場對貨幣體系根基不穩的自我矯正。這趨勢恐非暫時，將影響未來財富儲存方式。

今年金價突破每安士5,000美元，白銀亦不斷刷新紀錄。奧地利經濟學派學者如哈耶克，在其著作《貨幣的非國家化》中，便提出打破政府貨幣發行壟斷的構想，主張私人發行競爭性貨幣。核心論點是，貨幣價值應如其他商品，由自由市場供需決定，而非政府法令。該派指出，金銀並非因政府命令成為貨幣，而是在漫長市場過程中，因其客觀物理特性，被社會成員普遍自發接受為交易媒介。這種「市場定價」與「集體選擇」形成的貨幣，相較依賴國家權力強制流通的法定紙幣，價值基礎更為扎實。

金銀能被市場選中，在於具備七項關鍵特性，日常經驗中不難理解。一是耐久，金飾可傳世不朽；二是可分割，金條可熔鑄成不同大小金粒；三是便攜，高價值凝於小體積；四是統一，每一單位純度重量標準一致；五是稀缺，開採量有限；六是廣泛接受，全球各地認可其價值；七是價值穩定，長期購買力不易劇烈波動。這七點如同篩選框架，在人類數千年交易試驗中，自然淘汰了貝殼、牲畜等不便之物，讓金銀勝出。它們首先因飾品、器物的實用價值而被需求，隨後因物理特性最適合履行貨幣職能，市場交易像一場持續公投，確立其貨幣地位。這與法定貨幣靠法律「必須接受」截然不同。

奧地利學派對法定貨幣抱有根本性質疑。政府壟斷發行貨幣，等同掌握隱形徵稅工具。當政府支出超出稅收，或希望刺激經濟時，最直接方式便是通過央行增發貨幣或擴張信貸。這短期製造繁榮假象，但扭曲市場真實利率信號，引導資源錯配，最終釀成經濟危機，此即「商業周期理論」。同時，新貨幣注入經濟並非均勻惠及所有人，總是最接近權力與金融中心的群體率先獲得，享受物價未漲時好處，而普羅大眾則承受後來的通脹苦果，這被稱為「坎蒂隆效應」，實為不公的財富再分配。

問題更深植於現代選舉政治內在邏輯。為爭取選民支持，政黨無論左右，皆有強烈動機擴大福利、增加政府項目、推動各類補貼。然而，這些開支增長速度，往往超越實體經濟與稅收承受能力。結果，從日本、歐洲到美國，政府皆慣於發行天文數字國債填補赤字，而央行則在事實上扮演最終購買者角色，導致貨幣基礎不斷膨脹，債務貨幣化成為常態。過去，此模式依賴國際間對美元及美債的深度信任。然而，隨著特朗普回歸帶來單邊主義政策預期，大國博弈加劇，國際信任削弱。部分歐洲國家在內的多國央行，正持續減少美債持有量，推動外匯儲備多元化。此「去美元化」舉動，動搖了美元資產被無條件吸納的基石。

對考慮布局的普通投資者，適宜直接購買實物金條、銀條或信譽良好的鑄幣，並妥善保管，往往是保障最充分、最符合其「便攜易兌」本質的方式。在這場對貨幣信心的漫長考驗中，回歸資產最原始形態，有時是最明智的選擇。