「樓市專家食X啦！」

網上一查，好像已經是2016年，即是差不多10年前的事了……話說當年，天水圍嘉湖山莊業主林太接受訪問表示，阿仔330萬元買入樂湖居兩房單位，而當時專家指樓價會跌一成，林太破口而出：「嗰啲咁嘅專家，食X啦！」從此成為經典。 我又再查一查，2016年買了樂湖居，如果一直持有至今，呎價應該從來沒有跌破過當時價位；這些年間，經歷過社運、疫情、中美貿戰、經濟大跌、特首換人……起起跌跌，始終沒跌穿。最低位時，成交呎價或者跟16年差不多。「嗰啲咁嘅專家，食X啦！」在今日回望，似乎仍然沒錯。

最近大家都知，樓市回暖，其實上年年中後，這風已在吹。我有中學同學也在去年尾於將軍澳置了業。Disclamier：我也在供樓，所以說話內容請自行斟酌。有些專家說樓市有排升，樓市的一波是以年計的；有些專家說此刻只是「逃生門」，升一段之後，始終又會跌。 學林太話齋，專家不可信。所以我並沒有要相信任何一個方向。很多人總是相信「自己想要的方向」，這是邏輯謬誤，世界從來和你「想要的」方向無關。所以我不能有樓就只聽樓會升的言論。但我常常聽到一個「樓市始終要跌」的說法，我又從來不太同意，那就是——因為香港跟大灣區融合，而大灣區的樓價低香港很多，所以始終香港的樓價要朝着那邊下跌。

我現在是住大圍的。大圍中，兩個位置連在一起的私樓「名城」和「柏傲莊」，已經是兩個呎價；在火車站旁邊的居屋「富嘉花園」就是第三個價；行多兩步的「公屋」或者「村屋」當然又是另一個價。在同一個區(所謂的Location Location Location)，呎價已經高高低低，那麼大圍的呎價，又和中半山的怎樣比？一個香港，各區呎價又已經不一樣。因此，就算近如深圳與上水，一河之隔，又真的不會有分別嗎？如果融合就成，香港當然是同一片地，我也期待自己用大圍的呎價，跟小斯做個鄰居，在北角望住維港和小斯雙美腿，共享下午茶，笑說一句：「嗰啲咁嘅專家，一齊食cake啦！」 《黑紙》《100毛》《毛記電視》共同創辦人