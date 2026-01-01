翻開中國傳統啟蒙讀物《三字經》，開篇便是「人之初，性本善。性相近，習相遠。」這段話提醒我們，每個孩子生來純真善良，他們的未來，深受成長環境塑造。而社會，正是那個塑造「習性」的重要場所——我們創造怎樣的環境，孩子就會長成怎樣的人 。 《強制舉報虐待兒童條例》於今年1月20日正式實施，標誌香港在兒童保護工作上邁出關鍵一步。UNICEF HK對此表示歡迎，也呼應《兒童權利公約》所指，我們必須為兒童提供適切保護，以保障他們權利。

要為兒童營造安全的成長環境，除了法律框架，還需要一樣看不見卻關鍵的東西 : 整個社會對待孩子的觀念。法律劃定了「不可為」的界線，但真正讓保護變得主動的，是我們心裡是否認同「每個孩子都值得被好好對待」。 就像校規禁止欺凌，若無師生間「不願見人受傷」的關懷，校園仍可能存在無形的冷漠。保護兒童亦是同理。當整個社會從「管教孩子是別人家的事」，轉變為「每個孩子都應在安全與尊重中長大」，我們的「眼睛」就會變得更亮、對兒童困境的覺察更加敏銳。老師會多留意情緒持續低落的孩子、鄰居會關切不尋常的哭喊、家長也會更積極履行其不可推卸的關愛與教導之責任。

法律如一把「保護傘」，而我們每個人心裡的想法，才是讓這把傘堅固撐開的傘骨，為孩子遮風擋雨。UNICEF HK在過去40年間，持續透過教育、倡議和各種活動，努力讓社會認識兒童生存發展、被聆聽、被保護的權利等，正是為了在各人心中種下「孩子很重要，值得被尊重和愛護」的認知，推動公眾由心而發守護孩子。 改變世界，未必需要驚天動地的壯舉，它往往源自我們每天一點一滴的關愛善念。當我們真心相信每個孩子都應被溫柔以待，關懷的行動便會自然跟上。孩子便能在我們的愛及保護下，飛向屬於他們的天空。