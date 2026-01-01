乘車必須扣上安全帶的措施已正式實行，但引起不少市民怨聲載道。有政府官員感到，這個政策完全是為了市民安全着想，為甚麼會適得其反？他們想到頭穿腦裂，也想不到原因。

有網民一針見血地指出，皆因決策官員坐的是政府的公務車或私家車，又有專責司機駕車；他們坐在後排，即使扣上安全帶也十分舒服，怎會理解小市民在擠迫的公共交通工具上的滋味？所以，網民調侃高官在決策前根本沒有實地體驗，於是邀請他們一起逼巴士。

記得以前的官員，遇到投訴或民意反彈的政策，也會親身嘗試一下，看看效果如何？這樣做至少可以讓市民增加一點貼地的感覺。當年啟德機場的噪音嚴重，令附近居民深夜也不能入睡，時任民航處長樂鞏南於是親身在該區過夜，領略一下市民的感受。