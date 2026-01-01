乘車必須扣上安全帶的措施已正式實行，但引起不少市民怨聲載道。有政府官員感到，這個政策完全是為了市民安全着想，為甚麼會適得其反？他們想到頭穿腦裂，也想不到原因。
有網民一針見血地指出，皆因決策官員坐的是政府的公務車或私家車，又有專責司機駕車；他們坐在後排，即使扣上安全帶也十分舒服，怎會理解小市民在擠迫的公共交通工具上的滋味？所以，網民調侃高官在決策前根本沒有實地體驗，於是邀請他們一起逼巴士。
記得以前的官員，遇到投訴或民意反彈的政策，也會親身嘗試一下，看看效果如何？這樣做至少可以讓市民增加一點貼地的感覺。當年啟德機場的噪音嚴重，令附近居民深夜也不能入睡，時任民航處長樂鞏南於是親身在該區過夜，領略一下市民的感受。
梁振英競選特首時，也到過沒有電梯的舊樓，由地下拾級而登，跑了多層才能與居民對話；無論是否做政治騷，總算嘗試體察民情。此外，葉劉淑儀也試過睡「棺材房」，一嘗狹窄的滋味。如今，有多少官員會「親身上陣」呢？記憶中，沒有見過一張高官乘巴士並扣上安全帶的照片。換言之，連「公關騷」也沒有。
市民對立法會也有怨言，因為在強制使用安全帶的立法過程中，有人曾提出應該進行公眾諮詢，但沒有一位立法會議員贊成，跟着很快就通過立法，非常配合政府的政策。傳媒追問這段歷史時，議員們才感到市民的不滿是他們始料不及的，但又沒有為昔日考慮不周而道歉一聲。
那麼，這項政策會不會像垃圾收費那樣，最終取消？現時的答案是──不會，因為公共交通機構已不斷花錢增設安全帶，如果忽然取消政策，那不是另一種浪費嗎？屆時又會出現另一種埋怨了。
此外，市民如果偶一不慎，忘了扣安全帶而被罰，金額比其他交通罰款還要高。難道這應驗了「庫房缺錢，政府寓征於罰」的說法嗎？還有，企位的乘客沒有安全帶，電車橫排的座位也沒有安全帶，是否也要安裝？怎樣安裝？
凡此種種，都涉及事前的研究和諮詢是否足夠。如不足夠，以後要怎樣亡羊補牢呢？