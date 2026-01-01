善用「月暈效應」 打造影響力與競爭力

心理學中「月暈效應」(Halo Effect)指人們因為某個突出的特質，便將整體印象延伸為正面或負面。這種效應雖然是一種認知偏差，但若懂得善加利用，便能成為提升自我影響力與競爭力的重要工具。
月暈效應最直接的應用，就是在建立第一印象。好的印象能讓人迅速產生好感，並將這份好感延伸到對你的能力與品格的評價。這不代表要刻意偽裝，而是透過細節展現專業。除了外在形象，專業能力也是建立光環的重要來源。例如一位員工若在工作中展現卓越的分析能力，主管可能會認為他在領導或溝通上也同樣出色。這種光環效應能幫助你在組織中建立影響力，讓人更願意信任並追隨你的判斷。
在人際互動中，主動塑造正面標籤能有效提升競爭力。比如「可靠」、「創新」、「樂於助人」等特質，如果你在團隊中是一位主動承擔責任，或在困難時刻提供支持的人。一旦被他人認同，便會形成光環效應，讓你在不同場合都能受益。
「月暈效應」的另一面，是負面光環。一旦某個缺點被放大，便可能影響他人對你的整體評價。因此，要提升影響力與競爭力，必須學會管理自己的弱點。我們要透過積極行動來平衡及包裝自己，避免讓單一缺點掩蓋其他優勢。
要真正利用月暈效應提升自己，可以從形象管理來保持專業外表與積極態度，讓人自然產生正面聯想。再來在某一領域建立明顯優勢，讓光環延伸到其他能力。更要注意避免讓單一缺點成為負面光環，影響整體評價。
「月暈效應」提醒我們，人際互動並非完全理性，而是受印象與感受影響。懂得善用光環效應，不僅能提升自我形象，更能在職場與生活中增加影響力與競爭力。就像夜空中的月暈，若能讓自己的特質成為光環的核心，便能在人群中散發獨特的光芒。 香港恒生大學傳播學院院長