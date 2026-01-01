善用「月暈效應」 打造影響力與競爭力

心理學中「月暈效應」(Halo Effect)指人們因為某個突出的特質，便將整體印象延伸為正面或負面。這種效應雖然是一種認知偏差，但若懂得善加利用，便能成為提升自我影響力與競爭力的重要工具。

月暈效應最直接的應用，就是在建立第一印象。好的印象能讓人迅速產生好感，並將這份好感延伸到對你的能力與品格的評價。這不代表要刻意偽裝，而是透過細節展現專業。除了外在形象，專業能力也是建立光環的重要來源。例如一位員工若在工作中展現卓越的分析能力，主管可能會認為他在領導或溝通上也同樣出色。這種光環效應能幫助你在組織中建立影響力，讓人更願意信任並追隨你的判斷。