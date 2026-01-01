本地跑手表現同樣亮眼，其中母校中文大學更是精英輩出，勇奪4冠3亞3季佳績，包括全馬本地男子組冠軍黃尹雋、全馬本地女子組冠軍羅映潮，以及全馬本地女子組季軍黃卓寧等。身兼10公里、半馬及全馬香港紀錄保持者的黃尹雋，今屆再展王者風範，以2小時26分47秒完成賽事，連續三屆奪得男子組本地冠軍。羅映潮則連續兩年「冧莊」封后，並坦言對取得亞運參賽資格充滿信心。

年度盛事香港馬拉松早前圓滿落幕，今年吸引約7萬人參賽，報名人數突破12萬，創歷屆新高。中國香港田徑總會指，今年共有來自6個國家及地區的45位頂尖跑手参加，其中5男5女為世界田聯金級跑手。今年全馬共有1.8萬名跑手挑戰，小弟有幸成為其中一員，完成人生第139場全馬賽事。

賽道上與多位中大跑友相遇，其中律敦治及鄧肇堅醫院急症科部門主管蕭粵中是馬拉松常客，今次熱血完成其第62個全馬，戰績涵蓋三項世界大滿貫賽事，目標邁向「人生百馬」。數年前，蕭醫生與一群醫護同仁自發組成「醫護任何人」組織，參賽時佩戴特製醫護號碼布，隨時準備為心臟病發跑手施行急救，提升賽事安全。他近日獲中文大學頒發傑出醫科校友獎，可謂實至名歸。

另一醫療界跑友——港大醫學院院長劉澤星教授，今年挑戰半馬賽事，並帶領超過三百位教職員與學生参加。劉教授去年迎來「跑馬」25周年銀禧紀念，至今已累積32場全馬經驗。儘管近年公務繁忙，他仍堅持參賽，近三年均出戰半馬，以維持長跑習慣。他分享道，行醫如同跑馬拉松，每場賽事情況各異，須學會靈活適應；結果未必次次如意，但始終秉持「搏盡無悔」的信念，盡力而為，力求突破。 前恒生銀行總裁高級顧問，達人傳訊創辦人。隔周五刊