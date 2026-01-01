磁北與正北

有朋友懷疑：「風水講方位，真是與地球磁場有關嗎？」堪輿學理論古代稱為「地理」，現代科學的地理科(geography)是偷取其名，所謂「地理」是「地之道理」，它的內容包括今日科學中的地理及天文、磁場、天氣等組成。 首先，風水與磁場之關係，在下當年在加拿大曾經驗證過，因為之前百幾年人類有記錄以來，地球之磁北是在今日格陵蘭島之「東北」，在中國及香港測試，它與地球自轉中軸之軸心只有幾度至幾秒之差誤，而古人似乎也發現了這個誤差。

羅庚中360度分為24山(段)每山15度，而傳統之楊公羅盤中「正針」，除了用磁針定立的正方向外也有所謂三針，方位正是正針之前後偏7度半，這與在中國測度「地球自轉中軸正北」及「地球磁北」似乎有一定關係，但是今天風水界未有人作過合理之驗證。 但是在外國，由於與磁北軸心較近，地球正北與磁北有很大的誤差，這也給筆者一個很好的考證機會。大概二十多年前，在下在加拿大温哥華作考察，温哥華由於在緯度較北，加上磁北正在加拿大的東北方，而温哥華大部份城市規劃都是把街道依地球正北軸排列，而温市之磁北與地球正北居然有20度多的分义。所以一間屋正常在温市依街道排列，它的磁北計算是差不多超過了八卦一個「宮」之方位，因為八卦分360度，一卦有45度，分一半為22度半。

在下依兩個方位起兩個風水盤為一些朋友計算風水吉凶，結果發現是以「磁北」為北之方法為準，也可以證明「風水以磁北」為準之定律。但是世事無常，地球也在轉變，自1984年下元七運開始，地球之「磁北」開始加速向地球軸北靠近，現在2025年歷史上三年「磁北」位置最近「軸北」之時。 2025年是歷史上三年「三王渦漩」開始之時，冥王、海王、天王三星同時步入一個新的天宮，2025年也是特朗普任美國總統的第二任，他向全世界加徵入口稅、展開貿易戰、綁架委內拉總統、轟炸伊朗、要奪取格陵蘭、破壞北約團結，世界大變局開始了。