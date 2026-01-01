「亞洲金融論壇」(AFF)今個星期舉行，場面特別壯盛，遇上股市大升跨越28,000點關口，時機實在最好不過。TVB適逢其會，今年在現場舉行《滙豐Premier Elite財富滙談》節目製作，還邀請了貿發局主席馬時亨和論壇策劃委員會主席、滙豐香港行政總裁伍楊玉如(Maggie)上鏡。

成為2026年首個金融盛事的AFF明顯經過精心鋪排，當局一早安排大力加持，會期宣布與上海黃金交易所合作。金價在美國減息和美元轉弱下高處未算高，成為1月份最矚目資產，與恒指合演一幕多年未見的金股齊鳴。特區政府與上海黃金交易所共同創建結算系統，聯手在國際黃金市場上強化交易中心地位，當局選擇這個時間發布，大大助力國際市場聚焦AFF。