「亞洲金融論壇」(AFF)今個星期舉行，場面特別壯盛，遇上股市大升跨越28,000點關口，時機實在最好不過。TVB適逢其會，今年在現場舉行《滙豐Premier Elite財富滙談》節目製作，還邀請了貿發局主席馬時亨和論壇策劃委員會主席、滙豐香港行政總裁伍楊玉如(Maggie)上鏡。
成為2026年首個金融盛事的AFF明顯經過精心鋪排，當局一早安排大力加持，會期宣布與上海黃金交易所合作。金價在美國減息和美元轉弱下高處未算高，成為1月份最矚目資產，與恒指合演一幕多年未見的金股齊鳴。特區政府與上海黃金交易所共同創建結算系統，聯手在國際黃金市場上強化交易中心地位，當局選擇這個時間發布，大大助力國際市場聚焦AFF。
AFF是馬主席19年前擔任問責局長時倡議成立，這次以新身份主持盛事，獲得全港最大銀行集團要員參與策劃，令活動加入不少新意和切合業界所需。雖然全球地緣政治日益緊張，憑著港人善於應變的特長往往可以轉危為機。Maggie在節目上透露的滙豐上客量非常龐大，銀行還特別設立了3個大型財富中心提供貼身服務，可見市場潛力深不見底，特別是貼近產業不斷升級的大灣區和內地市場，再加上一帶一路沿線國家，在天時地利加上人才薈萃，香港作為理財中心前途無限，AFF肯定會愈辦愈好。