西方為何這麼着緊中國發展內需？

改革開放以來，中國的經濟主要由出口帶動。那時，中國的出口主要是一些勞力密集的低端產品，靠售價低廉行銷世界。西方社會對此並不抗拒，只是時不時拿中國產品的質素來譏笑一下；但產品仍是會大量購買的。因為進口中國產品可令西方的通脹長期維持在一個較低水平，令基層民眾生活過得好一些。 不過，隨着中國經濟的發展，中國出口產品的科技含量日增，而且有能力擠壓西方的核心競爭力，如德國的汽車業、韓國的造船業、日本的電器、瑞士的藥品、意大利的時裝、法國的美食，甚至連美國的武器出售生意也感到威脅。如是令西方對中國的出口感到厭惡，說中國是出口狂魔，所到之處就如蝗蟲一樣，寸草不生。西方的本地產品完全「冇得fight」。

本來，西方可以透過提升自己產品的性價比，與中國的產品在國際市場上展開自由競爭；但經過一輪較量之後，西方連自信心也顯得有點不足。他們不再與中國產品的性價比較勁了，改為批評中國的經濟發展模式有問題，過度依賴出口和投資，而忽略了內需，必須增加內銷的比重，才可以令經濟有一個平衡及持續的發展。 西方這種論調，並非全無道理，但出發點主要是為了自己，而不是為了中國。 西方在工業革命之後，何嘗不是憑先進生產力，把自己的產品行銷全世界？他們可有顧及別國的本土經濟？當時西方的經濟學家無不主張「獎出限入」，認為出口賺外國的錢，對自己國家最有利。別的國家若是不肯買西方的產品，就不惜出動炮艦逼別國開門，非得接受西方的商品不可。他們當時為何不選擇把產品內銷？理由是產能過剩，單憑內銷沒法消化自己如此龐大的產能。

今天的情況亦是這樣，中國不可能單憑內銷就可以消化自己的產能。中國有不少產品，在全球的市佔率已超過五成，有些甚至超過九成。中國的人口雖多，亦不過是世界人口的兩成，難道要把剩餘的出產賣去火星？尋求把產品出口，是中國正常的舉措。 西方國家不是鼓勵開放市場作自由競爭嗎？為甚麼一在競爭上出現劣勢，就掉轉頭搞關門主義？又加關稅，又限制入口，為何不想辦法去提升產品質素及降低生產成本？只有這樣，世界才會進步得更快。保護已展現落後及競爭力不足的生產模式，只會令自己的國家停滯不前，不配再做先進國家。

當然，中國亦需要明白，世界正走向保護主義，短期內不會重返全球主義；要準備出口所受到的限制會愈來愈多，增加內需比重是必須大力推行的經濟政策。中國的優質產品應優先讓本國人民享用，而不是只為出口賺外匯。