善用港資國際網絡 開拓新行業助青年

香港經濟須開拓新增長點，與其總是依賴政府規劃與公帑資助，不如更靈活地善用本港深厚的市場力量，尤其是那些已建立起廣闊國際網絡的港資企業。它們的商業觸覺、國際信譽與資源，往往是為香港引入全新產業、創造優質機會的最有效橋樑。昨天由長江和記實業作為主要股東的中國飛機服務有限公司，與法國航空服務領導者EliorAsia簽署合作備忘錄，在香港發展亞洲首個飛機退役可持續供應鏈及零件交易中心，正是一個範例。 香港擁有一批像長和這樣歷經數十年全球化經營、業務遍及多個國家的國際企業。它們的國際視野、合作夥伴網絡與商業信譽，是香港獨特的無形資產。長和系業務遍及港口、零售、基建等多國市場，其國際化基因使其能敏銳捕捉跨地域的機遇。這次促成飛機拆解與零件貿易合資專案，正是這種國際化商業網絡力量的一次具體展現。

是次合作備忘錄的簽署，細節充分體現了國際商業網絡的價值。合作方法國EliorGroup是飛機退役與回收服務的全球專家，看準長和作為國際企業，深刻理解航空管理業務的國際性，並以其在本地和國際的龐大商業影響力提供支持。這種支持不僅是資金，更是長期建立的國際合作信譽與對全球業務的洞見。加上香港機場管理局的參與見證，則提供了必要的本地協調與場地支援，形成了一種有效的公私協作。 這項新業務開創了一個全新的高增值產業環節。飛機拆解、部件回收認證與全球貿易，是一個技術與知識密集的領域，在香港乃至亞洲都屬前沿。它不僅能服務亞太區內龐大的航空市場，更能為本地就業市場創造一系列前所未有的職位。對於有志於航空業的香港青年而言，這意味著職業道路上多了一個極具潛力的新選擇。他們不再僅限於傳統的航空服務、維修或運輸崗位，更有機會投身於綠色循環經濟中的高端技術拆解、部件認證、國際供應鏈貿易等新領域。這不僅為青年提供多元出路，更能為香港鞏固國際航空樞紐地位，累積關鍵的人力資源與技術基礎。

港府過去鼓勵產業發展，不乏各種資助與推廣計劃，例如針對企業國際化的「BUD專項基金」等。這些措施雖有善意，但資源投放後未必能即時轉化為市場成果，有時更出現資源與市場需求錯配，或極少數濫用情況。相比之下，通過已有成功國際網絡的企業去牽引新業務，其決策基於嚴謹的市場評估與商業回報考量，企業動用的是自身資金，自然更為審慎，對專案的成功也負有完全責任。這種市場主導模式，往往比政府資助更能精准對接國際機遇，效率更高，最終實現企業發展與香港產業升級的雙贏。

面對未來，尤其在政府須審慎理財的時期，產業政策思維可更多從「直接資助」轉向「鼓勵牽引」。政府應著力創造更有利的營商環境，包括簡化行政程式、提供土地配套、積極對外推廣新產業，並在法規上與時俱進。政策重點是識別並支援類似這樣已具備國際網絡與能力的本地企業，鼓勵它們利用自身優勢，將更多新業務、新技術引入香港。當然，並非所有企業出海都能一帆風順，但正因如此，那些已經取得國際成功的企業案例更顯珍貴。