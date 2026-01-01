狐狸精課程

每月賺2,700萬元開辦「狐狸精課程」吸引過萬女學員？當女人把學做狐狸精當作致富之道，去迎合男人的幻想，換取一時的寵愛或金錢，真的是智商有問題！ 曾有人說：「女人要活得像狐狸精，才能擄獲男人的心。」若這是真理，那真正悲哀的，不是女人不懂做狐狸精，而是我們的社會，竟把女性價值的標準，簡化到只剩下「怎樣吸引男人」。據報這位「教母」靠教女人媚術賺得盆滿缽滿，而這些女學員，卻花時間和錢後，學到了甚麼？一套取悅男人的技巧？還是自我否定的藝術？

認識很多女人，她們在愛情裡迷失了自己。曾經有理想、有專業、有獨立思考的女性，為了一個男人，變成了討好的機器。她們計算著如何穿著、如何說話、如何裝作無知而顯得嬌弱。日子久了，連她們都忘記自己本來是誰。然後，當男人的新鮮感褪去，歲月催人老去，這些被她們精心打造的「狐狸精人設」又有何用？她們開始怨天尤人，怨男人花心，怨歲月無情。卻從不承認，那個被埋沒的自我，才是失去的真正寶藏。 女人應該學的，不是做狐狸精的技巧，而是做自己的勇氣。