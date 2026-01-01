仔細觀察，其實不難發現每個小社區，都帶著獨特的個性與品味；靜靜細聽，甚至可以感受到鄰里間同頻同步的呼吸與心跳。因着每個地方的歷史發展、地緣生態、生活文化等，令各持份者恰如其分，演活自己在社區的角色。社區就好像一個有機生命體，慢慢的演進、演化。建立的柔韌性與連結性，就變成一幅富彈性的彈網，承載着當中的溫度與人情味，這甚至可以用作上游式地解決不同社會或家庭問題。
當然，因應社會發展的不同需要，功能性的發展亦無可厚非。但假若因為建立大型屋苑與商場，就忽略了原有地方的個性；單一持份者過分主導，而令多元持份者缺乏參與機會；各單位執固地在硬件上「找不同」，而忘記在軟件上「找相同」；社區就會逐漸地積累負能量，到最後，大家只關注最底層的交易式功能，提昇不到寶貴的社區資本。
誤打誤撞，十年前走進了深水埗社區，帶著社會創新的歷練，開展了社區創生(Community Making)的旅程。除了建立《安所》社區會所，更與區裡不同持份者，共同探索、共同協作。同時亦因為與市區重建局合作史丹頓街/城隍街項目，開始進入十多個其他社區進行研究與啟動項目。去年與發展局起動九龍東辦事處(EKEO)合作的九龍東水體共享項目，更奪得了被喻為規劃界奧斯卡的香港規劃師學會年度大獎的銀獎。
我們見證不同社區如能建立高度互信與參與；加上豐富的想像力和協作的執行力，都可以為每個地方、每個參與者帶來更大的幸福感、歸屬感。這亦是成立《社區創生研學舍》Institute of Community Making與推出《社區營造手冊》的初衷。寄望這些方法與共學，能更快地令不同社區可以有機創生，真正活起來。 香港社會創投基金SVhk創辦人