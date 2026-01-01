仔細觀察，其實不難發現每個小社區，都帶著獨特的個性與品味；靜靜細聽，甚至可以感受到鄰里間同頻同步的呼吸與心跳。因着每個地方的歷史發展、地緣生態、生活文化等，令各持份者恰如其分，演活自己在社區的角色。社區就好像一個有機生命體，慢慢的演進、演化。建立的柔韌性與連結性，就變成一幅富彈性的彈網，承載着當中的溫度與人情味，這甚至可以用作上游式地解決不同社會或家庭問題。

當然，因應社會發展的不同需要，功能性的發展亦無可厚非。但假若因為建立大型屋苑與商場，就忽略了原有地方的個性；單一持份者過分主導，而令多元持份者缺乏參與機會；各單位執固地在硬件上「找不同」，而忘記在軟件上「找相同」；社區就會逐漸地積累負能量，到最後，大家只關注最底層的交易式功能，提昇不到寶貴的社區資本。