你會是破壞環境的共犯嗎？ 無語言全面具劇場《塑膠島上的怪誕家族》

《 Free to Play》 藝術總監張君洳Sheena與核心成員 David Bensimhon 十年前創辦劇團 ，主力發展戲偶、面具與小丑的工作坊。

塑膠已經變成了人類的集體問題，不論貧富、種族、性別，我們都正在面對被塑膠圍繞的環境污染。在太平洋海峽上，已有一些島嶼因長年被漂浮的塑膠囤積佔據起來，而形成了plastic Island。故事由此而開始，由創團十年的free to play，以他們一貫擅長的面具與小丑，及關注社會各階層的洞察力，與觀眾一同去探索如果未來有一天，我們都必須要居住在塑膠島的話，那整個世界將會如何的荒誕。透過四個面具與肢體動作，讓觀眾在大笑中領會，環境污染、塑膠污染的問題與我們究竟有幾貼近，又或者說，會否人類都是共犯，才會導致未來變成這樣？

身處未來的塑膠島，島上存活了四位女子，在這座只有女性的孤島上，她們呈現出4種截然不同的生存姿態。即使是一齣講述未來世界的戲，她們生自未來，她們都戴着面具、沒有語言、她們的衣着與肢體動作，都往往都容易令觀眾產生一份距離感：她們四人這份母女關係，看似與觀眾無關，更能減低觀眾的戒心，讓她們開始在過程中反思一些屬於自己的過去。因為，這段家庭關係，都會觸碰每人那獨有一種讓我們感到莫名親切感的性格及缺陷，說穿了，可能很容易聯想起自己或身邊人。

媽媽是儲物狂，她留戀於以往的一切，包括膠袋、膠盒，儲物成了她的日常，不難理解，她活在了過去，她被過去的牽絆一直牽繫住，因此儲物成了她感到有安全感；但媽媽沒理會到，她的一顰一笑會牽動三女兒的情況。大女兒曾經期望担出協助，為阿媽效犬馬功勞，但發展下去，長女終於發現自己並不是一個擅於拆彈的人，被環境廝磨，最後變得麻木不仁。 三女兒一直在維繫着家庭的和諧，她負責修補所有東西，包括天花板、水壹以至電器，她希望一家人活在塑膠島上能活得快樂一點，最重要是媽媽感到快樂。這份依戀得不到正面的回應，還未計家中還有么女，有ＡＤＨＤ的小公主，她想哪樣就能擁有哪樣，因此養成了浪費與過度消費的個性，不懂得珍惜眼前物。說到此，可能觀眾們都在日常生活中對號入座了。

Sheen講解，自 2023 年推出以來，這套教學法已成功教導超過 150 位來自不同國家地區和背景的學生。讓他們引以為傲的是，課堂真正實現了「共同學習、各自修煉」——無論是 16 歲至 60 歲，還是不同經驗或背景的參加者，都能在同一空間中找到自己的學習方式，互相欣賞和學習。

無語言全面具劇場的宗旨是:「能為舞台帶來一些荒謬感和幽默感。事實上，我們可以用身體、態度、呼吸來表達很多事情，但建立這種共通的語言卻是需要時間」。過去多次到不同地方巡迴演出，牽引不同文化及背景的觀眾，思考對基層對貧苦對疾病的看法，今趟他們仍然充滿社會責任感，從塑膠島的故事，透過演員的肢體動作以至面具下每個動作，都牽引住觀眾的喜怒哀樂。 Sheena說，她與團員都期望在節目中有不超越角色原有人設下能作出很多即興演出，而那些演出往往令觀眾捧腹大笑，即使沒有說話，而這亦不是演員的本意，但這種情況並不只限於香港發生，可見無言語全面具劇場作品，逐漸的得到觀眾的接受。