巴士安全帶規例實施後爭議不斷。《道路交通(安全裝備)(修訂)規例》原意是加強保障乘客安全，但在技術層面（只能夠規管新登記的巴士）及實際操作上卻出現了缺失，引起業界與公眾高度關注。特區政府在諮詢法律意見後，決定暫緩執法並刪除相關條文，事件反映政府事前考量不足，但亦顯示決策團隊在面對問題時，仍具備一定的回應速度與修正能力。

就現階段安排而言，運輸及物流局將先刊憲刪除《道路交通(安全裝備)規例》(第374F章)內關於專營及非專營巴士佩戴安全帶的條文，包括第8D條及相關條款。刪除後，乘客坐上述巴士的座位時，將暫時不再有必須佩戴安全帶的法定責任；而在完成修訂前，特區政府亦已表明不會依據有關條文採取執法行動。