巴士安全帶規例實施後爭議不斷。《道路交通(安全裝備)(修訂)規例》原意是加強保障乘客安全，但在技術層面（只能夠規管新登記的巴士）及實際操作上卻出現了缺失，引起業界與公眾高度關注。特區政府在諮詢法律意見後，決定暫緩執法並刪除相關條文，事件反映政府事前考量不足，但亦顯示決策團隊在面對問題時，仍具備一定的回應速度與修正能力。
就現階段安排而言，運輸及物流局將先刊憲刪除《道路交通(安全裝備)規例》(第374F章)內關於專營及非專營巴士佩戴安全帶的條文，包括第8D條及相關條款。刪除後，乘客坐上述巴士的座位時，將暫時不再有必須佩戴安全帶的法定責任；而在完成修訂前，特區政府亦已表明不會依據有關條文採取執法行動。
至於其他車輛，例如私家車、的士、貨車、小型巴士、特別用途車輛及學生服務車輛，現行的安全帶法定要求維持不變，相關規管仍然生效。
從政策原意來看，要求乘客在巴士行駛時佩戴安全帶，並無不當，是提升交通安全的合理與必須之舉。但問題不在於目的，而在於細節：條文本身未有充份顧及不同巴士型號的設備差異、座位配置及實際運作情況，結果在執行層面出現模糊，難以暢順操作，市民無所適從。當局快速承認不足，不堅持，馬上删除相關條文，重新檢討和諮詢，顯示有錯即改，是進步表現。
凡涉民生、且與日常出行息息相關的條例，有關方面必須就已草擬好的條文，再三小心推敲，用各種情境評核可行性和做用家體驗測試，透過模擬實際運作和用家回饋，盡早找出灰區與漏洞，完善條文內容，才定稿並交立法會審議。前事不忘，後事之師，條文撰寫必須更嚴謹、更清晰，才可以確保條文效果與前線實況對得上號，讓執法人員和市民都能一目了然，減少爭議空間，方能真正達到保障安全之心。