在經濟發展初期，節儉比消費更重要

西方的經濟學者，總是不斷提醒中國政府，要推動人民增加消費。以內需來拉動經濟增長，不要過度依賴出口；這樣，中國的經濟才可以持續地平衡發展。 我有時會懷疑，他們之所以會持這樣的意見，可能與中國的出口商品性價比太高有關；西方在國際市場上無力與中國的產品競爭，才想中國的產品留在國內供老百姓消費，不要行銷國際市場，搶西方產品的生意。 其實，中國仍是一個發展中國家，需要人民勤奮節儉，多於需要人民貪圖享受，胡亂消費。對一個相對窮的國家來說，只有透過勤儉節約，才可以積累到發展經濟所必需的原始資金。有了資金，才可以買機器，買原料，請工人，開展生產業務。

改革開放前，中國人大部分都「餐搵餐食餐餐清」，先要有餘錢積累，才有條件作投資，以發展經濟，所以非節儉不可，怎敢鼓勵人民消費。幸好節儉是中國人的優良傳統，國民根本不慣先使未來錢，才令國家可在短期裏積累起發展經濟所必需的投資資金。 在經濟發展初期，投資的需要遠比消費需要來得逼切。在個人層面如是，在政府與社會層面更加如是。所以，中國政府並不太熱衷於增加過多的福利，卻撥備很多資源去造好基建，修橋、築路、建高鐵、造電廠及發展綠色能源，正是因為政府願意在基礎建設上作長遠的投資，中國才能在經濟發展上超英趕美，傲視同儕。

其實，中國政府最願意落本的是辦教育，為人民提供12年免費教育，文盲佔人口比例降到不足3%，國民的整體質素已高過很多先進國家。中國擁有一支人數最多的高級知識分子團隊，每個前沿領域都有科學家在上下求索。在教育上的投資，已確保中國在科技實力上很快就追貼國際先進水平。 如果在經濟起步的時候，不是鼓吹克己節約，而是鼓吹享樂消費，中國能有這麼好的發展基礎嗎？如果當初我們不是咬緊牙關，先投重工業，而是像西方那樣先投服務產業，我們能有這麼齊備的產業鏈嗎？中國今天能不怕別人卡脖子，全靠堅持重投資，輕消費的發展方針。

現實是，以消費作動力的經濟發展模式有很多後遺症。注重享樂主義的民眾，只會尋求官能刺激，很難團結起來發憤圖強。為了讓人民放心消費，西方國家必須提供較多的社會福利，令國家的財政尾大不掉。此外，為了令消費的效果可以放大與延長，銀行就得放寬信貸。結果人民都習慣了先使未來錢，在債台高築的困局下，很多年輕一代都對前景失去了希望，成了垮掉的一代。 隨着中國經濟的逐步改善，人民已有條件過更美好的生活；但沒有需要採用西方那套以消費作動力的經濟發展模式。