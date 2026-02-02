當Lisa都去車公廟

「OMG！BLACKPINK的Lisa去咗車公廟？點解咁大件事唔早啲話我知？」
我幾乎每天都聽BLACKPINK，可惜撲不到飛看BLACKPINK，但竟然在離我家100米、露台對到正的車公廟出現BLACKPINK！我驚訝、我混亂、我感慨，我與Lisa的距離，曾是這麼近那麼遠。
我站在窗前呆望車公廟，同時思考政府經常搞大龍鳳吸引遊客，但一個細小地區寺廟，竟可吸引國際頂流前來參拜，其實香港可愛之處，不就是遠在天邊近在眼前？Lisa前來只是一時，但車公廟的魅力可延續一世，繼而帶動香港旅遊業，何不「點線面」推而廣之？
作為資深沙田友，我身體力行到車公廟走一趟，感受其吸引力。奇妙地，未走到戶外，我的「點線面」思維已經呈現眼前，因為我每天必經的圍方商場，正進行「大圍生活節」，似乎把車公廟的概念延續到商場，上天下地都是寺廟最特色的風車。我很喜愛中庭的設計，粗略估計有300個金黃小風車，砌成一個草原，上面有匹同樣是沙田特色，亦是來年生肖的6米「駿馬」藝術裝置，很有心思。打完卡，我發現還有兩大主題風車牆，出到平台亦有過千個「風車光影幻海」。朝向車公廟進發時，我發現行人天橋兩邊亦布滿風車，未到車公廟已經時來運轉，順風順水。
我很欣賞商場連繫社區這種模式，因為大家平日營營役役，出門趕上班，下班趕歸家，根本沒有心神欣賞附近風景。把社區拉近至每天路過的商場，很有意思，相反商場亦可帶我們走出社區。我知它們今年再接再厲，於農曆新年安排社區導賞團。我去年與街坊參與過行大運，深入探索已有400年歷史的「大圍村」，「侯王廟」，及沙田最大姓氏的「韋氏宗祠」，還參與每年正月十九舉行的「天姬節」。原來這個傳統節慶已列入非物質文化遺產，枉我自稱資深沙田友但毫不知曉。
我不知曉的事還有很多，但有心不怕遲，最重要是大家「點線面」齊齊發掘，由車公廟一點，與商場連線，再推廣至沙田以至全香港的層面，持續地走向國際。私心歡迎Lisa以致全團BLACKPINK再來(下次來訪請早告知)。