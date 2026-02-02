當Lisa都去車公廟

「OMG！BLACKPINK的Lisa去咗車公廟？點解咁大件事唔早啲話我知？」

我幾乎每天都聽BLACKPINK，可惜撲不到飛看BLACKPINK，但竟然在離我家100米、露台對到正的車公廟出現BLACKPINK！我驚訝、我混亂、我感慨，我與Lisa的距離，曾是這麼近那麼遠。

我站在窗前呆望車公廟，同時思考政府經常搞大龍鳳吸引遊客，但一個細小地區寺廟，竟可吸引國際頂流前來參拜，其實香港可愛之處，不就是遠在天邊近在眼前？Lisa前來只是一時，但車公廟的魅力可延續一世，繼而帶動香港旅遊業，何不「點線面」推而廣之？