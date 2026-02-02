熱門搜尋:
出版：2026-Feb-02 04:00
更新：2026-Feb-02 04:30
Ray手記: Ray

am730榮獲第十屆「傳媒轉型大獎」三項殊榮

香港互動市務商會日前舉行第十屆「傳媒轉型大獎」頒獎禮暨周年晚宴，活動於上周四圓滿舉行。頒獎禮邀得創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘先生JP擔任主禮嘉賓。蔡常秘致辭時指出，AI及大數據分析等科技正持續重塑媒體生態，政府亦積極推動產業升級轉型，並重視以科技服務市民、回應社會需求。

今屆大獎以「閃耀前行，續寫新章」為主題。香港互動市務商會會長方保僑表示，今年是大獎十周年里程碑，期望鼓勵業界在AI新時代以積極、審慎及專業的態度擁抱變革，並共同應對AI素養、治理議題及GEO轉向等新挑戰。大獎旨在表揚本地媒體機構於過去一年運用科技推動轉型及以創新方式傳遞新聞資訊的成果。評審團由多所大學的市場行銷、數碼行銷及新聞學者組成，並因應媒體生態變化持續優化評審標準。在今屆活動中，am730 勇奪三個獎項：

  • 報章類別——社交媒體(銅獎)

  • 報章類別——應用程式(銅獎)

  • 十大熱門媒體網站

am730創立逾20年，除出版免費報章外，近年亦積極拓展網站、手機應用程式及各大社交媒體平台，致力以多渠道為讀者提供快捷、實用及全面的新聞資訊。am730將繼續在數碼轉型路上前行，並積極提升AI素養、優化內容治理、加強科技應用，確保在資訊急速演變的年代，仍能秉持專業精神，維持具公信力的媒體角色，為市民提供可靠、準確及值得信賴的資訊。

