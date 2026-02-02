am730榮獲第十屆「傳媒轉型大獎」三項殊榮

香港互動市務商會日前舉行第十屆「傳媒轉型大獎」頒獎禮暨周年晚宴，活動於上周四圓滿舉行。頒獎禮邀得創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘先生JP擔任主禮嘉賓。蔡常秘致辭時指出，AI及大數據分析等科技正持續重塑媒體生態，政府亦積極推動產業升級轉型，並重視以科技服務市民、回應社會需求。

今屆大獎以「閃耀前行，續寫新章」為主題。香港互動市務商會會長方保僑表示，今年是大獎十周年里程碑，期望鼓勵業界在AI新時代以積極、審慎及專業的態度擁抱變革，並共同應對AI素養、治理議題及GEO轉向等新挑戰。大獎旨在表揚本地媒體機構於過去一年運用科技推動轉型及以創新方式傳遞新聞資訊的成果。評審團由多所大學的市場行銷、數碼行銷及新聞學者組成，並因應媒體生態變化持續優化評審標準。在今屆活動中，am730 勇奪三個獎項：