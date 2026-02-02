京東為南下民企樹立社服新標桿

2026年翡翠台推出多檔節目，都取得亮麗成績，像只講音準等技術決勝的歌唱節目《唱錢》，在網絡話題性十足。上周六啟播的另一檔由京東贊助的綜藝《愛心改造家》，取得了令市場注目的好收視，成功開創了贊助節目集合ESG、商業和娛樂元素的模式。 當初提出《愛心改造家》的方案，是吸收了幾年前和房屋局合作專題式節目《回家》，這輯節目透過謝君豪等嘉賓重回昔日公屋，生動描述了香港公屋制度創造向上流的機會，播出後很有迴響，叫好叫座。

在這個基礎再加上留意到觀眾對家居裝修節目有高度興趣，成為《愛心改造家》的基本意念。有了概念就要找製作資源，過程中接觸到京東集團團隊，於是洽商合作。作為南下民企，京東樂意為本地社區盡一分力支持節目，令節目可以啟動。製作團隊隨即研究創作方式和進行資料搜題，敲定以改善有需要家庭居住環境為主題，邀請了有心有力的設計師宅Sir，透過在京東銷售的家居用品配搭改善整個家居；節目名稱愛心、改造、家，一字不多完全發揮了畫龍點睛的效果。

《愛心改造家》吸引觀眾之處是有實用參考價值，加上主持森美、莊子璇真情投入的導賞和解難式的設計，取得了突破性的成績。 以創建多家科技公司而成為國際名人的馬斯克曾經說過，他相信在改善人類生活上的貢獻，企業家可以比慈善家做得更多。中國儒商講求取諸社會、用諸社會，賺錢後把資源投放在社會公益，現代企業再進一步，在經營的同時融入可持續投入的社會服務。 企業以科技研發產品，提高生產力，令人類物質生活不斷提升，大公司承擔環保、社服、良治同步為社會增加福祉。民企南下日益普及，京東集團今次和TVB合作，創造了多贏成果，是理想收視以外的另一新標桿。