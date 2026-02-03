從十五五規劃綱要看國家的全過程人民民主

國家《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》的草案已經完成了，它即將交由今年3月的全國人民代表大會審議。如獲得全國人大通過，便成為國家未來五年發展的方向。
我們國家之所以有這樣的進步，是因為每五年都有一個規劃。第一階段是解決溫飽問題並且奠定農業、工業、國防基本實力的階段。第二階段是改革開放時期，國家開始起飛，四個現代化逐步推進和實現。第三階段是十八大以後，國家調整了產業結構，實現區域均衡發展，追求新質生產力，脫貧攻堅成功，實現人與生態和諧。香港從2011年第十二個五年計劃開始，便納入國家五年規劃之中，目的不是在於破壞一國兩制，而在於發揮香港自身的特點，國家支持香港實現進步繁榮，也在於促進香港融入及服務國家發展大局。
作為全國人大代表，我偶爾也出席省和市人大的兩會，我特別留意到五年規劃的制定過程，以及它如何一環扣一環落實。每一次的五年規劃，都提前兩年就開始做諮詢工作。除了橫向的請國務院各部委提意見，還縱向的下到省、地市、縣市和鄉鎮，請他們提供意見，也公開請人民提意見。去年下半年全國人大常委會審議了《國家發展規劃法草案》，準備遞交全國人大通過成為一部國家基本性法律。使得國家的規劃更有序，更納入法律管理之中。由此可見，我們的國家越來越向制度化、法治化、公開化，民主化邁進。
每一年，國家發展改革委員會都要向全國人大遞交一份未來一年的《國民經濟和社會發展計劃》，同時也要遞交一份過去一年的《國民經濟及社會發展執行情況報告》，向全國人大交代他過去一年做了甚麼，未來一年會做甚麼。這不止在中央做，在省一級、地市一級、縣一級也做。各級人民政府各自在自己的管轄範圍內，按照國家及上級人民政府的計劃，做自己地方的計劃，做執行報告，然後交給同級的人民代表大會審議表決。由此可看，中央和各級人民政府每年都定了發展目標和方向。而他們實行的情況，是要向人民代表交代的。
這是在世界各國都不可能看到的有為政府，也是在世界各國不可能看到的民主監督。中國有今天的富強，人民如此安和樂利，與政府以民為本有關，與制度有關。
作者為全國人大代表、全國婦聯執委、港區婦聯代表聯誼會副會長凌友詩