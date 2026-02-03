從十五五規劃綱要看國家的全過程人民民主

國家《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》的草案已經完成了，它即將交由今年3月的全國人民代表大會審議。如獲得全國人大通過，便成為國家未來五年發展的方向。

我們國家之所以有這樣的進步，是因為每五年都有一個規劃。第一階段是解決溫飽問題並且奠定農業、工業、國防基本實力的階段。第二階段是改革開放時期，國家開始起飛，四個現代化逐步推進和實現。第三階段是十八大以後，國家調整了產業結構，實現區域均衡發展，追求新質生產力，脫貧攻堅成功，實現人與生態和諧。香港從2011年第十二個五年計劃開始，便納入國家五年規劃之中，目的不是在於破壞一國兩制，而在於發揮香港自身的特點，國家支持香港實現進步繁榮，也在於促進香港融入及服務國家發展大局。