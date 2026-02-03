巴士安全帶政策急轉彎 暴露立法監督須改進

強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，實施僅6日便因技術缺陷及民意反彈而被迫暫緩，顯示香港立法程序與政策制定的深層次問題。運輸及物流局長陳美寶在承認法律條文「技術上有不足之處」後，指將會盡快刪除相關條文再完善後推出，政府暫時不會執法。這一次政策急轉彎，反映了由政策制定、法例草擬到立法審議的過程，均嚴重粗疏，引致公眾混亂及疑惑，難怪民間戲稱此次事件為「安全帶之亂」。

翻查資料，上屆立法會相關小組在審議此法例時，多名委員曾表示毋須就修例進行公眾諮詢。有議員坦言，當時純粹以安全考慮，未料到市民反應那麼大，更有議員認為市民熱切期待新例執行。這正好反映議員認知上的「離地」，對市民的生活日常不甚了解，實際困難如：短途乘客認為戴完都差不多落車；手抱嬰兒的乘客在讓開時須解開安全帶；手持購物袋等的乘客如何空出雙手戴帶；患有五十肩等病痛乘客會否獲豁免等。加上香港巴士座位不算寬敞，戴安全帶隨時會發生乘客間的肢體接觸，造成尷尬或誤會場面。市民一連串的問號，議員卻覺得沒有必要諮詢，反差頗大，到底出現了甚麼問題？