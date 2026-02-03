巴士安全帶政策急轉彎 暴露立法監督須改進

強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，實施僅6日便因技術缺陷及民意反彈而被迫暫緩，顯示香港立法程序與政策制定的深層次問題。運輸及物流局長陳美寶在承認法律條文「技術上有不足之處」後，指將會盡快刪除相關條文再完善後推出，政府暫時不會執法。這一次政策急轉彎，反映了由政策制定、法例草擬到立法審議的過程，均嚴重粗疏，引致公眾混亂及疑惑，難怪民間戲稱此次事件為「安全帶之亂」。
翻查資料，上屆立法會相關小組在審議此法例時，多名委員曾表示毋須就修例進行公眾諮詢。有議員坦言，當時純粹以安全考慮，未料到市民反應那麼大，更有議員認為市民熱切期待新例執行。這正好反映議員認知上的「離地」，對市民的生活日常不甚了解，實際困難如：短途乘客認為戴完都差不多落車；手抱嬰兒的乘客在讓開時須解開安全帶；手持購物袋等的乘客如何空出雙手戴帶；患有五十肩等病痛乘客會否獲豁免等。加上香港巴士座位不算寬敞，戴安全帶隨時會發生乘客間的肢體接觸，造成尷尬或誤會場面。市民一連串的問號，議員卻覺得沒有必要諮詢，反差頗大，到底出現了甚麼問題？
不少人批評立法會已淪為橡皮圖章。現實是，立法會作為特區政權的重要組成部分，具有重要的憲制地位。行政主導的意思，並不等同行政獨大，立法會仍擁有的廣泛權力不應被削弱或否定，反而若好好發揮，立法會就不會也不應是橡皮圖章，細心審議法例是基本職責。過往， 一些人以為行政立法互相掣肘及內鬥，阻礙施政，就等同發揮了立法會的作用，是認知上有偏差，走了去另一個極端。反而，立法會議員須發揮本身不同的專業背景，保持與選民溝通聯繫，匯集社會民情，思考出謀獻策，才能有效的監督政府施政。具體來說，議員須有實際行動，包括加強調研，了解民情，及多想辦法對策，讓政府的政策更貼地，更好施政，才是正道。
中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍早前在專題研討會上，談到完善行政主導的立法原意和憲制意義，其中提到新一屆立法會要履職盡責展現新風，做到「支持政府不缺位、監督政府不越位」，在一國兩制下，發揮立法會作用，值得新一屆立法會議員好好參考。今次巴士安全帶事件，猶如一面鏡子，影照出從政策構思、法律草擬，到立法審議的全個過程當中，都有疏漏。官員固然難辭其咎，議員方面也更應好好檢討如何改進，發揮監督作用，讓廣大市民看到議員擔當有為的表現。