「電流大戰」終章 ?

自電力誕生以來，交流電(AC)與直流電(DC)並行發展逾一個世紀；與其說「誰淘汰誰」，不如說「在不同場景下，哪一種更為合適」。

回顧一百多年前的技術水平，AC的優勢在於可以方便地轉換電壓，高效地把電力輸送至不同地點，無疑是當時電力輸送的最合適選擇。

然而，隨着鄉鎮在經濟發展中逐步演變為城市，用電需求不斷攀升，供電範圍亦隨之擴展，輸電距離愈來愈長，當輸電距離延伸至逾百公里時，AC的「電容效應」與「電感效應」就會帶來額外的輸電損耗，效率因而受限。