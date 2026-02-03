「電流大戰」終章 ?

自電力誕生以來，交流電(AC)與直流電(DC)並行發展逾一個世紀；與其說「誰淘汰誰」，不如說「在不同場景下，哪一種更為合適」。
回顧一百多年前的技術水平，AC的優勢在於可以方便地轉換電壓，高效地把電力輸送至不同地點，無疑是當時電力輸送的最合適選擇。
然而，隨着鄉鎮在經濟發展中逐步演變為城市，用電需求不斷攀升，供電範圍亦隨之擴展，輸電距離愈來愈長，當輸電距離延伸至逾百公里時，AC的「電容效應」與「電感效應」就會帶來額外的輸電損耗，效率因而受限。
近年隨着電力電子技術的突飛猛進，「高壓直流輸電」(HVDC)開始被廣泛應用。例如國家「西電東輸」工程，便透過在西部地區收集可再生能源，再以直流輸電方式，遠距離把電力輸送至東部的大城市。
另一方面，DC自電力誕生之初便已在不同範疇中應用，例如升降機及交通系統，包括我們熟悉的電車與鐵路。
而在現代日常生活中，DC亦無處不在。無論是手機、電腦、電動車，以至支撐人工智能運算的數據中心，再加上近年新興的可再生能源，風力發電、太陽能光伏系統等都屬DC。
正因如此，未來電力的發展方向不是依賴單一技術，而是走向互補並存的混合模式。港燈去年已為海洋公園「大熊貓之旅」引入「AC+DC混合微電網」，進一步提升供電穩定性及事故應對時的靈活度，讓大熊貓寶貝得以享用更安全、可靠的電力供應。
「電流大戰」的真正重點，從來不在於輸贏高下，而是在不同時代背景下，選擇最切合需要的技術。