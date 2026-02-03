從崇尚刻苦耐勞 到追求幸福生活

昨文指出，一個國家在經濟發展初期，應鼓勵人民勤儉節約，以積累盈餘，作進一步的投資，從而擴大經濟規模。這樣，國家才能騰出餘力，作創新科技的研發，確保自己在國際社會的競爭力。 如果經濟剛取得初步成績，就未富先驕，生活奢靡，還美之為可以刺激內需，帶動經濟，只會陷自己於邪路，逐步走向沒落。西方國家在工業革命之後，就自以為領先地位已鞏固，可以少做工夫，多嘆世界，結果工時愈來愈少，假期愈來愈多，服務業發展得好過製造業，惟國力卻日益衰退。

當然，一個國家亦不能只要求人民刻苦耐勞，而不讓人民過更美好的生活。說到底，前者只是一種途徑，後者才是目標。中國政府的存在，就是要為人民謀幸福，總不能永遠要求人民「一不怕死，二不怕苦」。在革命戰爭年代，人民要作一定犧牲是在所難免的；但在和平發展年代，人民應有權追求更美好的生活。 中國現在已基本上擺脫貧窮，進入了小康社會。人民已不滿足於光是溫飽有保障的生活。人民希望有恆產，可以居者有其屋。這方面，中國做得遠比香港好。香港只有一半多一點的家庭可以擁有自置居所，而內地的城市，有戶口家庭八成都有自置物業。內地的開發商，近年都在興建改善型的第四代住宅，而不是如香港的發展商那樣，還在興建四、五百呎，兩房一廳的上車盤。內地人的家居環境大都比香港寬敞，而且正在加快智能化。

衣、食、住、行，四大生活範疇，中國先着重解決的是居住問題。「住」解決後，其他的就易辦很多。在中國的大城市，人們的衣著已很跟得上潮流；即使一些偏遠的鄉鎮，人們衣著亦色彩繽紛，與文革時期只是灰灰藍藍有很大分別。 而在「食」的方面，中國亦不再停留在地道美食，而是開始接觸國際品味，只是水準不及香港，但價錢遠比香港便宜。所以每逢假日，都有香港人北上尋找美食。 至於「行」方面，中國的運輸系統更是覆蓋面大，設備先進，比世界所有地方都要做得好，無論出外公幹或是旅遊，都十分方便，而且收費低廉。

隨著經濟發展，中國的中產階級正大量湧現。他們注重健康，定時運動。他們會欣賞球賽，亦會出席音樂會，有不同的閒情雅趣。他們有長假就會出外旅行，足跡遍布大江南北，以至世界各地。作為中產階級，他們對生活質素，自然有一定的要求。 因此，我相信中國人是不用鼓勵也會懂得消費的。關鍵是社會需要提供某些客觀條件，才會令他們更積極地去消費。我說的條件，並非只是人為的信貸寬鬆，而是指經濟可以持續增長，人們覺得收入有保障；如果再加上政局穩定，前景可測性強，那人民怎會不自發地去追求更美好的生活，其過程中自然會增加消費。