特朗普倒行逆施 盟友眾叛親離

特朗普

加拿大總理卡尼在達沃斯論壇上的講話，說得非常直白。雖然沒有指名道姓，世人都知道他在批評特朗普。他指控特朗普倒行逆施，為了美國優先，不惜破壞國際秩序，把盟友也視作欺凌對象。卡尼呼籲中等強度的國家，要聯合起來，態度鮮明地拒絕美國這種以強權代替真理處理國際關係的方式。 現實是，美國只要羅列出一個「莫須有」的罪名，就可以揮軍入侵別國首都，強擄別國總統，搶掠別國資源；甚至可以無緣無故地要把鄰國列作美國的一個州，或公然要求別國必須把自己的屬地賣給美國。別國不接受，就威脅會不惜出動武力；其他國家稍有微言，就立即倍增別國的關稅，完全蠻不講理。

美國不但對政治體制不一樣的政權採取這種橫蠻態度，對北約盟友亦一樣如是，難怪盟友都認為美國已不可信賴，再像以前那樣依靠美國，只會自招風險。因此，他們只好選擇更加靈活的外交關係，合眾連橫，與不同的夥伴合作，以頂住來自美國的無理要求。 中國作為世界第二大經濟體，在製造業方面更是舉足輕重，自然成為中等強度的西方國家的拉攏對象。中國的體制雖然與西方國家不一樣，但起碼重承諾，不會翻來覆去，及要強佔別人便宜。 是以，近月西方國家的領導人一個接一個地來華訪問，試圖修補之前因追隨美國而與中國弄僵了的關係，並加強經貿合作。他們包括澳洲總理阿爾巴內塞、法國總統馬克龍、加拿大總理卡尼與英國首相施紀賢。跟着會來的還有德國總理默茨。

他們中兩位是聯合國安理會常任理事國，兩位是五眼聯盟成員，全都是美國鐵桿兄弟，過去曾跟着美國打韓戰、打越戰、打阿富汗戰爭，打伊拉克戰爭，現在卻背着美國想與中國建立更多的合作關係，世界真是變得比想像中快，中國應該感謝特朗普。難怪有人在網上暱稱特朗普為「川建國」了。 其實，英國曾是最初與中國建立外交聯繫的西方國家。當時，英國在蘇彝士運河問題上與美國不咬弦，所以不想甚麼都跟着美國走。現在，英美關係無疑是比二戰結束初期好。美國對英國徵收的關稅雖比其他盟友低，但一樣要徵10%。這對其已不太景氣的經濟造成不小衝擊，叫英國怎可忽視與中國的合作機會？

所以，施紀賢訪華前先向中國送禮，批准了中國駐英大使館的擴建計劃；而中國亦撤銷了對英國議員的禁制令，顯示雙方都在努力恢復更緊密的合作關係。 其實，之前盟友都有為了美國的需要，而不惜犧牲自己的利益，以抵制中國；現在他們發覺自己也成了美國的欺凌對象，今後一定不再願意這樣配合美方。這無疑讓中國多了很多機會。