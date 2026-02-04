上周朋友帶我到廣州吃喝，每一餐都是又喜又憂，喜的是幾乎每一道菜都是好吃的，憂的是今天在香港找到有一半菜式是好吃的地方已算是偷笑，有一兩道名菜已經可以叫做名店，不知道從何時開始我們的要求已降到這麼低。

話說回來，近來餐飲業好像有復甦跡象，不知是因為旅遊業好轉抑或是股市向好所致。不過在結業潮和「兩餸飯之變」的夾擊下，業界好像也開始痛定思痛，出品比上一輪穩定了些。當然也有不少地方索性轉賣兩餸飯，令兩餸飯一下子成為了香港的主流餐飲模式。