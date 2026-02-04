上周朋友帶我到廣州吃喝，每一餐都是又喜又憂，喜的是幾乎每一道菜都是好吃的，憂的是今天在香港找到有一半菜式是好吃的地方已算是偷笑，有一兩道名菜已經可以叫做名店，不知道從何時開始我們的要求已降到這麼低。
話說回來，近來餐飲業好像有復甦跡象，不知是因為旅遊業好轉抑或是股市向好所致。不過在結業潮和「兩餸飯之變」的夾擊下，業界好像也開始痛定思痛，出品比上一輪穩定了些。當然也有不少地方索性轉賣兩餸飯，令兩餸飯一下子成為了香港的主流餐飲模式。
在這環境下漸漸聽到一種聲音：兩餸飯比餐廳好吃。說的也不無道理，他們每天也整那幾款餸，實際上是非名貴小菜專家，加上競爭越加激烈，不做好吃些也難以生存。事實上，許多餐廳為了增加人均消費，一直在加鹽加醋加黑松露，大部分時候與提升味道無關，慢慢令香港餐飲踏上了一條不歸路，這次「兩餸飯之變」實際上也是業界反璞歸真的契機。
往好的方向去想，這次「兩餸飯之變」可能是香港粵菜復興的一個重大契機。在去除了多餘的方面，各店條件大致相同的情況下，店與店之間只能以味道分高下，長遠可令每一道菜變得更精鍊，有望回歸香港以往的好味道。再者，之前酒樓和茶餐廳被淘汰以及兩餸飯崛起，主要是成本和商業模式的比併，與味道關係不大，所以最終變成劣幣驅逐良幣。但這次兩餸飯店之間的競爭，已是平無可平，簡無可簡，只能以真功夫和口碑取勝，優質店舖日後應該有機會再轉型，從低處重新改造飲食業，讓香港粵菜在灰燼中重生。