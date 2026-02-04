寵物經濟創商機 政府場地宜開放

政府計劃修訂《食物業規例》，容許食肆申請牌照讓狗隻進入餐廳，此舉值得肯定。這不僅回應了長年以來狗主人的期盼，更是推動寵物經濟、促進城市友善共融的重要一步。然而，政策設計與執行細節仍須以市場機制為導向，避免過度規管，同時應將開放思維延伸至更廣泛的公共空間，真正釋放寵物經濟的潛力。

據彭博行業研究，2024年全球寵物產業規模估計在2,610億至3,030億美元之間，且持續增長。預計到2030年可能達到5,000億美元。而中國市場增長迅猛，2025年產業規模預計達8,114億元人民幣。香港在這方面的研究統計不多，但隨著遲婚、不婚、不育的社會趨勢，飼養寵物的數量只會愈來愈多。