寵物經濟創商機 政府場地宜開放

政府計劃修訂《食物業規例》，容許食肆申請牌照讓狗隻進入餐廳，此舉值得肯定。這不僅回應了長年以來狗主人的期盼，更是推動寵物經濟、促進城市友善共融的重要一步。然而，政策設計與執行細節仍須以市場機制為導向，避免過度規管，同時應將開放思維延伸至更廣泛的公共空間，真正釋放寵物經濟的潛力。
據彭博行業研究，2024年全球寵物產業規模估計在2,610億至3,030億美元之間，且持續增長。預計到2030年可能達到5,000億美元。而中國市場增長迅猛，2025年產業規模預計達8,114億元人民幣。香港在這方面的研究統計不多，但隨著遲婚、不婚、不育的社會趨勢，飼養寵物的數量只會愈來愈多。
新措施首階段將開放約500至1,000個名額供食肆申請。對比全港約1.7萬間持牌食肆，此名額顯然不足。政府解釋採取「小步走」策略，但香港食肆經營環境變動迅速，業界更需要的是靈活自主的試驗空間。與其以名額限制，不如讓所有符合基本衛生與安全標準的食肆皆可申請，尤其新開業或轉型中的餐廳，更須政策容許它們隨時因應市場需求調整經營模式。例如現建議火鍋和燒烤店不許申請，但如有提供羊腩煲的中式酒樓，又是否一刀切拒絕？這就如私人屋苑，能否養寵物由公契規定，住客可按自身偏好選擇居所；食肆也應在明確的衛生框架下，自主決定是否接待狗隻，讓市場自然區隔客群。
政策成敗關鍵在於能否減少執行中的混亂與對立。香港愛狗者眾，但懼怕或不喜歡狗隻的市民亦不少。若政府條例管得太死，硬性規定狗隻區域、數量或座位安排，反而會激化矛盾。反之，政府應止於訂立核心衛生與安全準則(例如狗隻須以牽繩控制、禁止已知危險犬種進入等），其餘細節如是否設特定區域、容許狗隻上座位等，應交由食肆自行決定。事實上，國際上許多寵物友善城市(如倫敦、巴黎)的成功經驗，正是依靠市場自行調節：有的餐廳專攻寵物主人市場，有的則劃分時段或區域，各施其法。政府只須確保食肆清晰標示是否容許狗隻進入，讓顧客知情選擇即可。
推動寵物經濟，不能止於食肆。本港超過24萬住戶飼養貓狗，總數逾40萬，衍生出的消費與活動需求龐大。然而，目前可供寵物活動的公共空間仍然不足且分布不均。政府轄下康文署、機管局、市建局、港鐵等機構管理大量場地與設施，實應帶頭進行公開討論，研究如何逐步開放更多寵物友善措施。例如在公園和平台設置寵物廁所與停留區、在特定公共交通路線試行寵物同行、於政府場地劃出時段容許寵物進入等。去年水上的士延伸站點去西九文化區，並交由市場營運，容許寵物乘搭，可說是成功範例。
歸根究柢，寵物經濟的發展潛力建基於城市的包容與靈活性。政府放寬狗隻進入食肆是正確方向，但應更大膽信任市場與業界的自我調節能力，減少不必要的限制。同時，應以身作則，在公共場地推行開放政策，鼓勵民間提出具體方案，讓人與寵物共融的空間真正融入城市生活。唯有如此，香港才能把握寵物經濟的機遇，邁向更友善、更具活力的國際都市。