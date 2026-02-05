國際賽駒貴賓式飛行旅程

說起國泰貨運，大家想到的往往是「環球貨運樞紐」或「物流大動脈」這類宏偉形容詞。我們其實也會接載的一些身價之高、待遇之佳，絕不輸給任何頭等艙的貴賓——牠們，就是世界級的精英賽駒。

我們最近再肩負重任，把多匹來自歐洲的頂尖場地障礙賽馬匹安全送抵香港，參與於1月30日至2月1日在亞洲國際博覽館舉行的浪琴香港國際馬術盛典。這是一項複雜度極高、絲毫不能出錯的任務。

‧60匹歐洲良駒搭乘747來港

賽事前3天，國泰貨運團隊順利把約60匹賽駒從比利時列日機場運抵香港。選用列日市機場，因為那裡擁有完善的馬房與地勤設施，稱得上是牠們的「五星級候機室」，可讓馬匹在上機前保持最佳狀態。