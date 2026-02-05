國際賽駒貴賓式飛行旅程

說起國泰貨運，大家想到的往往是「環球貨運樞紐」或「物流大動脈」這類宏偉形容詞。我們其實也會接載的一些身價之高、待遇之佳，絕不輸給任何頭等艙的貴賓——牠們，就是世界級的精英賽駒。
我們最近再肩負重任，把多匹來自歐洲的頂尖場地障礙賽馬匹安全送抵香港，參與於1月30日至2月1日在亞洲國際博覽館舉行的浪琴香港國際馬術盛典。這是一項複雜度極高、絲毫不能出錯的任務。
‧60匹歐洲良駒搭乘747來港
賽事前3天，國泰貨運團隊順利把約60匹賽駒從比利時列日機場運抵香港。選用列日市機場，因為那裡擁有完善的馬房與地勤設施，稱得上是牠們的「五星級候機室」，可讓馬匹在上機前保持最佳狀態。
為了保持舒適的12小時的直航旅程，特意安排了寬敞的波音747貨機執飛，並全程嚴密監察機艙溫度與空氣流通，務求每一駿馬抵港時仍然精神奕奕，以最佳狀態迎接比賽。
同事經常說：「能運送世界級賽駒，是榮譽也是責任。」馬主與騎手在比賽前壓力大，我們的任務就是讓他們對運送過程全然放心。
‧「國泰—動物運送」方案的三大核心
全球對活體動物航空運輸的需求日益上升，「國泰—動物運送」方案以動物全面福利為中心，當中包含三大原則：
舒適至上：採用符合IATA(國際航空運輸協會)標準的專用馬廄，通風、安全、空間足夠。
精準路線：飛行路線經過精密規劃，把轉機及停站時間減至最低。
信心保證：國泰是亞洲首家獲IATA「活體動物物流認證」(CEIV Live Animals)的航空公司，每個環節皆遵循最高標準。
加上CEIV認證機組與隨行馬伕的全程照顧，確保馬兒在旅途中情緒穩定、身心健康。
‧到場支持——今年比賽更精彩
我當然不會錯過到場支持。今年的國際馬術盛典氣氛一流、節奏明快，選手與馬匹的表現較去年更上一層樓。觀眾非常熱烈，比賽刺激精彩，令人目不暇給。
我站在場邊看着馬匹跨欄、衝線，竟覺心情被牠們的節奏所牽動。頓感活力重現的香港，也在這些國際賽事中，展現着重新出發的能量！
‧幕後英雄，讓香港與世界更緊密
每次看到團隊以最高標準完成高難度任務，我都深感自豪。航空業不只是將貨物從A運到B地，而是把不同地方、不同人的故事連結起來。能夠透過我們的專業，把世界級盛事的主角安全送到香港，為城市增添活力，這正是國泰作為香港品牌最具意義之處！