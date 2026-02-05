銀行業4.0人才為本 商譽變革穩金融中心

香港作為國際金融中心，銀行業的穩健與創新是維持其地位的根基。日前上海商業銀行(上商)的行政總裁人事變動，引發市場關注。然而，與其聚焦於個別人事更迭，更應探討的是香港銀行業如何順應全球數位化浪潮，從高層人才管理著手，推動銀行業邁向「Bank 4.0」時代。唯有以人才驅動科技變革，強化商譽與韌性，香港才能在全球金融競爭中持續領先。 上商近期的高層人事調整，表面上看是管理層變動，但細究其背景，實屬銀行業在發展階段的正常調整。新任署理行政總裁由副行政總裁兼企業銀行業務主管接任，符合內部晉升的常規安排，且過渡平穩。原行政總裁也擁有逾30年國際銀行經驗，其離職更多反映文化融合的挑戰，而非突發危機。從法律與合規層面看，此事並未涉及貪污或違規行為，純屬企業人事的自然流動。市場對此反應理性，亦未見客戶服務或銀行運作出現異常。

人事變動的影響，應以業務數據為客觀衡量標準。上商在2025年上半年營業收入達港幣32.28億元，按年增長13.7%，稅後溢利亦顯著上升。儘管整體銀行業因高息環境與房地產市場調整面臨挑戰，上商的不良貸款比率為5.68%，與同業水平相當(如恒生銀行6.69%、東亞銀行7.5%)。這顯示其財務根基穩健，個別高層變動並未動搖營運根本。對客戶而言，分行服務、產品與信貸安排均如常運作，再次印證香港銀行體系的高度成熟與穩定性。 香港銀行業的長遠發展，須放眼於全球數位化轉型趨勢。國際銀行業權威布雷特金(Brett King)在《Bank 4.0》一書中明確指出：未來銀行服務將「無所不在，但絕不在銀行網點內」。他將銀行業演進分為四階段：從依賴實體網點的1.0時代，到ATM與自助服務的2.0時代，再進入手機銀行普及的3.0時代，最終邁向服務完全嵌入生活場景的4.0時代──金融服務將透過智能設備、社交平台與電商平台無縫提供，形成「銀行即行為」的生態。

要實現Bank 4.0，關鍵在於高層人才的思維與能力革新。布雷特金強調，未來銀行行政總裁須具備「數位DNA」，董事會也需納入技術背景成員，決策重心須從「產品銷售」轉向「客戶體驗」。台灣IBM專家吳建宏更直言，銀行應將自身視為「領有銀行執照的科技公司」，從公司治理、工作方法到科技運用全面轉型。這意味著銀行高層不僅須懂金融，更須善用人工智慧、開放API、雲端平台等技術，推動服務嵌入生活場景。 銀行業為「百業之母」，其韌性與前瞻性直接關係香港國際金融中心的地位。回顧歷史，香港銀行業歷經多次經濟周期，始終憑藉穩健治理與適應力脫穎而出。如今面對數位革命，高層人事的正常更迭實為行業新陳代謝的常態，重點在於能否藉此契機，引領銀行走向以人才與科技為核心的4.0模式。香港擁有成熟的法治環境、國際化市場與豐富的金融人才庫，只要銀行業積極擁抱「第一原理思考」——回歸客戶需求本質，重構服務設計，同時強化與金融科技企業的合作，便能將挑戰轉為升級動力。

歸根結柢，個別人事變動如漣漪，很快便會平息；但科技變革卻是浪潮，決定著銀行業的未來航道。香港金融中心之譽，建基於銀行業的商譽與穩健，更建基於其勇於革新的基因。唯有以人才駕馭科技，以體驗重塑信譽，香港銀行業方能在Bank 4.0時代續寫輝煌。