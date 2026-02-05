嶺南傳統農耕社會有「趁墟」的習俗，即是趁墟期前往墟市購買家庭日常所需。新界東北地區超過百年歷史的傳統墟市有四處：上水石湖墟、沙頭角東和墟、大埔的大埔墟及太和墟。當中在1951年落成的粉嶺聯和墟，是創新地以招股集資建立的後起之秀，近年活化為「聯和趁墟」，成為粉嶺的新地標。今日便帶大家到粉嶺走一趟，「趁墟」之餘，也認識一下這區的歷史建築與習俗，包括聯和墟、龍躍頭文物徑和前粉嶺裁判法院。 昔日粉嶺一帶沒有具規模的墟市，居民要遠赴上水石湖墟購買日常生活用品，頗為不便。1946年，粉嶺鄉紳彭樂三和李仲莊等，向政府提出在粉嶺建設墟市，獲批後隨即籌辦成立「聯和置業有限公司」，並以創新的招股形式集資，每股10元，獲粉嶺、上水、大埔、沙頭角、打鼓嶺，以至西貢區等144條村落認購股份。聯和墟的規劃布局工整，設備完善，集市場、住宅、公共設施和消閒娛樂場所於一體，當中最先落成的建築物是聯和市場。

聯和市場在1951年開幕時是戰後新界最具規模的市場，除供應日常鮮活貨品，亦設有露天攤檔，小販於墟期可在市場前方空地擺賣貨品和農作物。墟期為每月逢一、四、七（即每月農曆初一、初四、初七、十一、十四、十七、廿一、廿四和廿七），此制沿用至1980年代，後改為每日開市。直至2002年，營運逾半個世紀的聯和市場結業，檔位遷入新建的聯和墟街市及熟食中心。 聯和市場由建築師莫若燦設計，採用早期現代主義風格，空間設計左右對稱，建築物平面布局彷如英文的字母「E」，這種簡潔的設計在新界相當罕見，2010年獲古物諮詢委員會評為三級歷史建築。聯和市場在發展局文物保育專員辦事處的「活化歷史建築伙伴計劃」下，由香港路德會社會服務處活化為「聯和趁墟」，於2024年投入服務。

在活化過程中，舊街市的元素如檔口設計格局及裝置均得以保留，並以常設展覽區展示市場的昔日面貌；市場的英文招牌經修復後也在戶外展示。

見證聯和市場逾半個世紀的英文招牌「LUEN WO MARKET」經修復後被保留，繼續陪伴活化後的市場。

想「趁墟」的朋友，可於歲晚年廿六至年廿九（2月13至16日）的一連四天，到「聯和趁墟」年宵市集，感受傳統新年氣氛。市集設有露天攤檔，售賣應節食品、揮春、風車、年花及賀年小食等；亦有書法名師即席揮毫，為市民免費書寫春聯及福字。 談到粉嶺的歷史建築，豈只聯和墟及聯和市場。長約2.6公里的龍躍頭文物徑串連多座歷史建築及法定古蹟，見證新界早期居民的歷史和生活。

龍躍頭位於聯和墟東南面，相傳附近的龍山有龍跳躍其間而得名。龍躍頭鄧族原籍江西吉水，與宋朝（960 - 1279年）皇室淵源頗深。據傳靖康之難時，宋室皇姑南逃，後嫁予錦田鄧氏族人鄧惟汲，生四子。長子鄧林後人於元朝（1271 - 1368年）末年遷居龍躍頭，建村立業，子孫繁衍，數百年間發展成為今日的五圍六村，即老圍、麻笏圍、永寧圍、東閣圍及新圍（又稱覲龍圍），以及麻笏村、永寧村、祠堂村、新屋村、小坑村及覲龍村。

至於電影愛好者，絕對不容錯過前粉嶺裁判法院。該法院於1961年啟用，是新界第一所裁判法院。隨法庭服務需求日增，政府於上世紀八十年代分別在沙田和屯門興建裁判法院分擔工作。至2002年新粉嶺法院大樓落成後，原址便結束運作，並活化為「香港青年協會領袖學院」。 前粉嶺裁判法院最為人津津樂道的，必然是它的二號法庭。二號法庭是多部電影拍攝法庭場景的取景地，仍保留昔日原貌，包括律師席、犯人欄等，讓訪客親歷法庭審判的莊嚴氣氛。