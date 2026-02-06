曾幾何時，並不太贊成青年創業，因為見證過一些年輕人因為創業失敗，又欠下些債務，變得失去信心、憤世嫉俗。但時而世易，今天再沒有必定正確的「未來地圖」，青年更需要找到自己的「指南心」，在這方面，創業或許反而成為另類捷徑。

新時代的「青年再創」可以應用更廣大的生態定義，涵蓋初創、科創、社創、文創、微創等。就算是一個不營利的社區小項目、朋友間發起的一個共同興趣、協助企業或機構推行一個AI試行小企劃，都可以利用其「創」的特性，誘發熱忱(passion)的啟蒙；製造參與感、意義感；成為個人轉化的能源。