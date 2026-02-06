曾幾何時，並不太贊成青年創業，因為見證過一些年輕人因為創業失敗，又欠下些債務，變得失去信心、憤世嫉俗。但時而世易，今天再沒有必定正確的「未來地圖」，青年更需要找到自己的「指南心」，在這方面，創業或許反而成為另類捷徑。
新時代的「青年再創」可以應用更廣大的生態定義，涵蓋初創、科創、社創、文創、微創等。就算是一個不營利的社區小項目、朋友間發起的一個共同興趣、協助企業或機構推行一個AI試行小企劃，都可以利用其「創」的特性，誘發熱忱(passion)的啟蒙；製造參與感、意義感；成為個人轉化的能源。
今天「再創」的機遇亦是千載難逢。環球經濟持續不穩，加上人工智能的應用迅速發展，企業入門職位勢將銳減。找不到入行做律師、會計師的機會，將不會罕見，父母亦完全可以理解，這變相亦令創業的機會成本降低。與此同時，人工智能除了是競爭，也同時是助力，技術令創業或「試錯」成本也大大減低。
在「識人唔使識字」的時代，年輕人要更快學懂書本以外的人生課堂：社會網絡、協作方式、判斷形勢、應變技巧、破局膽識、管理人與事，這些都會在創業中「被逼」學會。企業不再需要太多入門梯隊，但當有一天遇到中高層斷層時，又如何是好？假如我是高管，就會更傾向找些有創業經驗的人才，以應對多變的未來。所以今天創業，可能就是建立最強履歷。