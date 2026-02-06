維特健靈創辦人陳曦齡博士獲香港傑出品牌領袖獎 肯定其推動五色靈芝及本地品牌發展貢獻

由香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會主辦的「2025『品牌選舉』頒獎典禮暨晚宴」圓滿舉行，維特健靈創辦人兼行政總裁陳曦齡博士榮獲「香港傑出品牌領袖獎」，以表彰她多年來在品牌創建、科研轉化及健康產品產業發展方面的突出成就，並對本地品牌提升國際競爭力作出的重要貢獻。

陳曦齡博士為兒科及過敏科專家，行醫逾四十年，具備中醫及西醫雙重專業資格。1993年創立維特健靈後，她率先研發「五色靈芝」，並以嚴謹科研精神推動產品國際化。為進一步提升集團研發能力，她更修讀中醫課程並取得註冊中醫資格，成為將中西醫知識成功結合的先行者。