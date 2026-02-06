維特健靈創辦人陳曦齡博士獲香港傑出品牌領袖獎 肯定其推動五色靈芝及本地品牌發展貢獻

由香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會主辦的「2025『品牌選舉』頒獎典禮暨晚宴」圓滿舉行，維特健靈創辦人兼行政總裁陳曦齡博士榮獲「香港傑出品牌領袖獎」，以表彰她多年來在品牌創建、科研轉化及健康產品產業發展方面的突出成就，並對本地品牌提升國際競爭力作出的重要貢獻。
陳曦齡博士為兒科及過敏科專家，行醫逾四十年，具備中醫及西醫雙重專業資格。1993年創立維特健靈後，她率先研發「五色靈芝」，並以嚴謹科研精神推動產品國際化。為進一步提升集團研發能力，她更修讀中醫課程並取得註冊中醫資格，成為將中西醫知識成功結合的先行者。
在她帶領下，維特健靈已發展成香港健康產品龍頭之一，全球員工逾1,500人，擁有4間達「GMP」規格藥廠、10多個海外辦事處及逾60間零售據點，產品超過250款，銷售遍及亞洲、歐洲及美國。其中「五色靈芝」系列曾三度獲頒「香港名牌」、「香港卓越名牌」及「香港名牌十年成就獎」。
頒獎禮上，陳博士表示，創立維特健靈的初心是「讓每個人把健康握在自己手中」，未來將繼續結合科研與傳統草本智慧，打造優質可靠的健康產品，並以「立足香港、面向內地、放眼世界」為目標，推動品牌邁向國際，期望讓更多人都能實現「健康‧喜悅‧美麗‧120歲」的生活願景。