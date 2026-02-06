馬年將至，各方都充滿期待。駿馬代表活力，四蹄翻飛，奮力向前，恰似港人拚勁。
春節喜氣洋洋，市民歡樂年年，特別今年年初二，會有煙花匯演。本地隔了一段時間沒有在維港放煙花，馬年馬會先有頭彩，贊助維港煙花，TVB會現場直播，而且會加料安排，市民安坐家中，可以欣賞電視，享受美食，與現場感受氣氛，同時是過節最佳娛樂。
維港放煙花，最吸引各地遊客，科技進步下，各式視聽節目不乏，受眾要求更高。直播節目吸引力提升，在席享受第一身參與盛事，成為旅遊主打項目，就算花費稍多都不介意。自從啟德體育園落成後，大型體育與演藝項目接連上演，市面復甦似乎日趨明顯。
每年農曆年電視台都會推出賀年套餐，今年春節和元旦相差超過2個月，商戶宣傳推廣時間寬裕，有利增加生意。今年的新春發財廣告套餐銷情開始稍慢，踏入這個月開始追上，下個星期就是最後衝刺時間，成績能否如賽馬最後一百米發力，在於騎師與駿馬匹配，互相配合就能有精彩演出。
馬年套餐是觀察市道的指標之一，今年可喜現象之一，是零售飲食小店反應不俗，當中有同事的努力，相信也反映行業對前景的展望。去年第四季開始，街人人流增多，旅遊數字顯示來港旅客人數上升，而且不只是附近經常到訪的常客，還有內地較邊遠和東南亞、歐美的遊客。有人始有財，特別是平民小店，外地人訪港，飲杯茶、食個包絕不能免，春節港人愛外遊，盛事能夠爭取遊客訪港，驛馬星動，帶來一個好年頭。