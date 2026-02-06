馬年將至，各方都充滿期待。駿馬代表活力，四蹄翻飛，奮力向前，恰似港人拚勁。

春節喜氣洋洋，市民歡樂年年，特別今年年初二，會有煙花匯演。本地隔了一段時間沒有在維港放煙花，馬年馬會先有頭彩，贊助維港煙花，TVB會現場直播，而且會加料安排，市民安坐家中，可以欣賞電視，享受美食，與現場感受氣氛，同時是過節最佳娛樂。

維港放煙花，最吸引各地遊客，科技進步下，各式視聽節目不乏，受眾要求更高。直播節目吸引力提升，在席享受第一身參與盛事，成為旅遊主打項目，就算花費稍多都不介意。自從啟德體育園落成後，大型體育與演藝項目接連上演，市面復甦似乎日趨明顯。