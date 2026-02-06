上個周末我一邊在跑步機上跑步，看Alex Honnold正徒手攀爬台北101大樓的特輯。沒有繩索，沒有保護，徒手展開攀爬，實在令我動魄驚心。風很大，他的手指每一次在大廈的外牆移動，都像在刀尖上跳舞。在訪問中他曾說：「我愛攀岩，因為它讓我感到完全的自由。在那個當下，沒有過去，沒有未來，只有此刻。」他的恐懼管理哲學是「恐懼不會消失，但你可以學會與它共處。我會在腦海中預演每一個動作千百次，直到它變成肌肉記憶。到了牆上，我只需要相信自己的準備。」這不是盲目的勇氣，而是極致的自律與理性。

鏡頭轉到地面，他的妻子Sanni站在人群中，臉色蒼白。她雙手交握，眼神追隨著那個在高空中移動的小點。記者問她：「你不害怕嗎？」她淺淺一笑：「當然害怕。但我更害怕的，是用我的恐懼去囚禁他的夢想。愛一個人，不是要他變成你想要的樣子，而是支持他成為他自己。」如果Alex是個香港男人，大概早就被女友或太太罵到狗血淋頭：「你是不是有病？你以為你是蜘蛛俠？你死了我怎麼辦？」然後是一場曠日持久的冷戰，最後以分手收場。可Sanni選擇站在地面上，為他守候，為他祈禱，卻不用自己的不安去綁架他的自由。

Alex終於登頂了，他站在101的頂端向著鏡頭揮手；而Sanni在地面上淚流滿面地笑了。最有勇氣的，不只屬於攀岩的人，也屬於在地面上等待的人。他征服的是高度，而Sanni征服的，是人性中最難克服的恐懼與佔有慾。

他們的愛不是「我不能沒有你」，而是「我尊重你的選擇，即使它讓我害怕。」

508米高度的愛，不是凡人明白的吧！