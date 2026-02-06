不單止喜歡「夜上海」這個名字，更喜歡「夜上海」的紙醉金迷情懷，連帶位於尖沙咀K11的「夜上海」這家上海菜館筆者都喜歡到不得了。每當華燈初上時分，佇立於飯店前廳對開的大露台，維多利亞海港景色盡入眼簾，腳下對開梳士巴利道車水馬龍，與半島酒店一街之隔遙遙相望、這份遠意近思，好有王家衛電視劇內「繁花」的感覺。
還有不足兩星期便是農曆新年，最近嘗試了「夜上海」師傅所精造的賀年菜，每道菜式都是經過精心設計及烹調，既有意頭，又有味道。打頭陣的「新春齊撈起」，眞是輸人不輸陣，以火鴨絲，鮑魚絲，海蜇絲混合酥炸薄脆，再用切成圓條狀哈密瓜作底，一齊用筷子撈起，食落口既清新又有三種不同味道口感，是新春菜式必然選擇。
另一個不能不推介的是「原鼎火朣花膠燉菜膽」，湯水入口非常清甜，無妖味，一飲就知道是原材料清燉，火候十足，花膠厚身夠晒滋陰，原隻火朣是用「兩頭烏」的豬種醃製而成，市面上很少有，是可遇不可求，豬肉味濃郁而不帶鹹味，不會令湯水過鹹。
清炒河蝦仁是上海菜的招牌特式，今次師傅特別用兩種不同方法烹調，一個是傳統清炒河蝦仁，另外一個撈入鹹蛋黃快炒，成為鴛鴦河蝦仁，清炒鹹蛋兩者各有特色，就像西湖西子濃淡相宜。
另一味紅棗元蹄，非常傳統的老派上海菜，亦是上海人新年時候家中必食的菜式，象徵家肥屋潤笑口常開，雖然望落去去豬肉有點肥，但食落口又發覺肥而不膩，而且非常有口感，愈食愈想食，這就是食物的魔力及奇妙之處，祝大家長食長有。