不單止喜歡「夜上海」這個名字，更喜歡「夜上海」的紙醉金迷情懷，連帶位於尖沙咀K11的「夜上海」這家上海菜館筆者都喜歡到不得了。每當華燈初上時分，佇立於飯店前廳對開的大露台，維多利亞海港景色盡入眼簾，腳下對開梳士巴利道車水馬龍，與半島酒店一街之隔遙遙相望、這份遠意近思，好有王家衛電視劇內「繁花」的感覺。

還有不足兩星期便是農曆新年，最近嘗試了「夜上海」師傅所精造的賀年菜，每道菜式都是經過精心設計及烹調，既有意頭，又有味道。打頭陣的「新春齊撈起」，眞是輸人不輸陣，以火鴨絲，鮑魚絲，海蜇絲混合酥炸薄脆，再用切成圓條狀哈密瓜作底，一齊用筷子撈起，食落口既清新又有三種不同味道口感，是新春菜式必然選擇。