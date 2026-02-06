由H20輸華也設限 到盼京允H200進口

為了制約中國的崛起，美國一直都在尖端科技方面卡中國脖子；一方面嚴限中國有機會接觸到相關的理論知識，另一方面限制中國有機會買到利用這些尖端科技製造的產品，還威脅赴華工作的科學家，可能會因此而喪失美國國籍。 可惜，美國在高端科學領域仍處於領先地位的範疇已不多，芯片生產就是所餘無幾的一環。特朗普起初還以為，可藉此作籌碼，與中國展開討價還價。結果發現，中國可卡美國脖子的地方遠比美國可卡中國的多，唯有在防線上一退再退，潰不成軍，很多美國科學家與行內人士都認為，中美在芯片製造能力上的差距，早已被中國追得十分接近。那些還以為中國尚落後十多年的人應該還未睡醒，真正的差距估計已不足一年。

英偉達行政總裁黃仁勳不斷遊說特朗普，不要限制英偉達的芯片輸華，因為中國自力更生的能力很強，與其逼中國利用自己的方法反超前，不如繼續為其供應美國的芯片，讓中國習慣跟着美國後面走；這樣，起碼可以賺多一段時間中國的錢。 特朗普見形勢的確如是，唯有逐步放寬芯片輸華的限制，先是容許次級版的H20芯片輸華，繼而容許標準級別的H20輸華，最近對H200也不再設限。 世人本以為，中國一定會趁這次開放大量入貨，填補這方面的缺口。然而，中國的反應卻有點令人意想不到。北京第一個反應是，不是你肯賣，我們就一定會買。政府先要弄清楚H200是否存在國安風險，才會允許入口。

此外，想入口H200的機構，必須先向國家申請，說明為何非買H200不可，以及解釋為何不用同級的國產芯片。此外，北京還規定，凡向英偉達買H200芯片的中國公司，必須承諾買入一定數量國產的同類產品，以免讓入口貨扼殺了本地產品的發展機會。 第一批獲北京批准入口H200的中國科技公司，包括阿里、騰訊與字節跳動等。他們想發展AI，急需H200去增加算力，所以成了首批獲批的公司。相信其他的科技公司亦會很快獲批。 從實事求是的角度來看，外國有更先進的產品供應，中國是沒有理由不買的。對於外國的威脅，不能輕易屈服，以免讓外國以為中國容易欺負。經過今次較量已令美國明白，如果中國不買美國的產品，美國很多產品都可能成為倉底貨，不容易找到另一個胃口如中國那麼大的用家。